El periodista y documentalista chileno Jorge Said ha estrenado en Latinoamérica el episodio dedicado a Ibiza de su serie ‘El Peregrino’, de History Channel, para cuya grabación dedicó tres semanas en mayo de 2022 y en el que reunió testimonios relacionados con la espitirualidad en sus diversas facetas. El documental no se puede ver todavía en Europa, pero el jueves 16 se presentará en dos pases en el restaurante House of Wow, situado en Santa Gertrudis (17.30 y 19 horas). El documental está coproducido por la productora ibicenca Mirkovision junto con Millenium Monde.

El establecimiento acogerá también una exposición de pinturas de Dominique Sanson, ‘Historias de Ibiza’, desde las 16.30, y después de la proyección del segundo pase del vídeo el grupo Hijas de la Tierra ofrecerá un concierto (sobre las 20 horas). Jorge Said es un conocido periodista, documentalista y corresponsal de guerra con un estilo muy particular, que se dio a conocer en España con sus reportajes angustiosos sobre la caótica salida del aeropuerto de Kabul, tras la victoria talibán. Buscando a Dios en Ibiza «Por supuesto que se puede buscar a Dios en Ibiza», aseguró Said en una entrevista a este diario durante la grabación del documental, que rodó pocas semanas después de haber vivido situaciones extremas en la guerra de Ucrania y en la agónica evacuación del aeropuerto de Kabul. Said ha viajado por todo el mundo en busca de tribus desconocidas, ha estado en todas las guerras imaginables (Siria, Irak, Afganistán, Dombass, Ucrania, por citar algunas) y ha vivido todo tipo de peripecias y aventuras a lo largo de su trayectoria. El periodista decidió incluir a Ibiza en su proyecto ‘Buscando a Dios’, una serie de History Channel que se emite ahora en Latinoamérica bajo el nombre de ‘El Peregrino’. Así, entrevistó a un cura, a una arqueóloga en la necrópolis fenicio púnica de es Puig des Molins y a una pintora, así como a personas que viven de forma nada convencional, en la estela de los hippies, y a otras que se dedican a terapias alternativas sin ninguna base científica pero que en Ibiza encuentran un ambiente propicio para desarrollar sus prácticas. También grabó una exhibición de una colla de ball pagès, y la feria Ibiza Medieval, entre otras localizaciones. Said explicó que Ibiza es «un lugar clave dentro de la nueva espiritualidad new age» que gana terreno al mismo tiempo que lo pierden las religiones tradicionales: «La isla fue muy popular en los 70 con el hippismo, después se perdió y hay un resurgimiento. Sabíamos que existían estos grupos, amantes de la naturaleza, que hacen estas sesiones sobre la diosa Tanit, y me pareció que era un muy buen punto de partida para hacer un estudio sobre este nuevo tipo de espiritualidad que adora a la naturaleza, al sol, a la luna. Es una espiritualidad tan diferente a lo que ha sido la fama de Ibiza de excesos, drogas, fiestas... Esto me trajo a la isla tras salir de la guerra de Ucrania; llegar a esto era otro extremo», señaló. «En ese cruce de religiones hay mucha gente que está buscando esa nueva espiritualidad, para la cual Ibiza es una isla mágica, tiene tanta belleza natural y tanto que hay que cuidar que me pareció un buen punto de partida también para vincular Europa con América y esa espiritualidad», agregó.