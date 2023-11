Joan Garí, invitado de la primera edición en Ibiza de ‘Lletres compartides’

Que en todos los territorios de habla catalana se conozca a escritores de las otras zonas con las que comparten lengua. Es el objetivo de ‘Lletres compartides’, una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes que llega esta semana a Ibiza de la mano de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, explica su vocal en la isla, el poeta Carles Fabregat. Así, el invitado de esta primera edición es el valenciado Joan Garí, al que le esperan unos intensos días en Ibiza hablando de su obra.

Apenas unas horas después de aterrizar, el escritor, natural de Burriana, participará en un club de lectura. La cita es a las ocho de la tarde en la biblioteca de Can Ventosa, donde reflexionaráy debatirá con los lectores sobre su primera novela, ‘On dormen les estrelles’, publicada en 2005, después de escribir varios ensayos y poemarios. El miércoles por la mañana, participará en un encuentro con alumnos de primero de Bachillerato del instituto Santa Maria, un acto a puerta cerrada en el propio centro educativo, matiza Fabregat. Esa misma noche, a las ocho y cuarto, Joan Garí, que además de escritor es doctor en Filología, regresará a la biblioteca de Can Ventosa para presentar su último poemario: ‘En un món sense normes’. «Hacía mucho tiempo que no publicaba poesía», detalla Carles Fabregat, que será el encargado de presentar el libro de Garí.

El último de los actos incluidos en la edición de este año de ‘Lletres compartides’ en Ibiza está previsto para el jueves por la mañana. A las once y cuarto, el escritor valenciano se subirá al escenario del auditorio de Can Ventosa para una conferencia destinada a los alumnos de primero de Bachillerato del instituto Sa Colomina. Un evento al que, aunque está previsto para los escolares, puede asistir público general mientras queden butacas. De hecho, esta conferencia podría haberse celebrado en el instituto de Vila, pero las estrecheces del espacio común para acoger a los alumnos de varios cursos han hecho que se traslade al auditorio municipal.

El vocal de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana en Ibiza subraya que este intercambio de autores es especialmente positivo para las islas, que son las que están un poco más al margen de la literatura en catalán. «Especialmente Ibiza, porque los autores de Mallorca e incluso alguno de Menorca tienen otra visibilidad», reconoce Fabregat, que destaca que, en ese sentido, el territorio más compacto es Catalunya. «En la Comunitat Valenciana también hay diferencias, aunque tienen una actividad editorial con mucha fuerza», indica. El poeta apunta también a que Ibiza tiene la fama de ser «isla de poetas» a pesar de que cada vez hay más escritores que se desenvuelven en otros géneros. Además, señala, en la isla la presencia del castellano es más abrumadora que en otros territorios de habla catalana.

Aunque Ibiza es la primera vez que se suma a las actividades de ‘Lletres compartides’ este invierno es la segunda vez que se celebra, matiza Carles Fabregat. En esta ocasión, la escritora de las Pitiusas que promocionará su obra en otros lugares es la formenterense Maria Teresa Ferrer Escandell, que a finales de mes llevará su poesía a las localidades catalanas de Tortosa, Tona, El Catllar y Badalona.