El Institut d’Estudis Eivissencs celebra la gastronomía pitiusa

Este ciclo de siete actos se titula ‘La gastronomía de les Pitiusas ahir i avui’ y tendrá lugar a lo largo del mes de noviembre en Sa Nostra Sala a excepción de la cena degustación y el taller de cocina ibicenca. El director del Institut d’Estudis Eivissencs, Marià Mayans, valoró los eventos: «Este año el tema es más lúdico que los de años anteriores».

Cuesta anunció que los actos tratarán los elementos que envuelven la gastronomía, como el calendario, las costumbres y las creencias. Además, valoró la diversidad de recetas en las Pitiusas: «En algunos lugares, al flaó se le pone azúcar y en otros, no. El sofrit pagès y la salsa de Nadal también cambian según el sitio». Mayans comentó sobre los temas de las jornadas: «Discutiremos sobre la nueva cocina. Veremos si se puede hablar de una sobrasada vegana o un suflé de bullit de peix o si se trata de conceptos que no tienen ninguna relación».

El Curs Eivissenc de Cultura comenzará el 2 de noviembre con una conferencia del divulgador de historia de Ibiza Felip Cirer Costa sobre la alimentación tradicional. Para ello se basará en la obra de recopilación de recetas de Joan Castelló Guasch ‘Es bon profit’.

Después, el día 9, Josep Lluís Joan dará una charla sobre «qué hay en la despensa ibicenca y qué significa que un producto sea de kilómetro 0», aclaró Cuesta. También dará ideas sobre qué opciones de uso tiene el producto local.

Una semana más tarde, el día 16, la conferencia ‘La cuina als Països Catalans, reivindicada’, debatirá las opciones que existen entre la innovación y la tradición y los rasgos y retos comunes en las gastronomías de estos lugares. El coordinador de las jornadas destacó que la ponente, la cocinera Maria Nicolau «es muy divertida. Si podéis, buscad en Internet sus intervenciones en TV3».

Acerca de la cena de degustación dispuesta para el día 17, Cuesta señaló que la organización explicará las condiciones y el precio de inscripción el primer día del curso y que unas jornadas sobre gastronomía «tenían que tener un espacio para la degustación».

Para el 23 de noviembre está prevista una mesa redonda de cocineros en activo y retirados que explicarán por qué decidieron apostar por la gastronomía ibicenca y qué problemas han tenido y cómo se han enfrentado a ello a lo largo de los años. Este evento contará con la moderación de la periodista de Diario de Ibiza Marta Torres Molina.

Dos días después, el Obrador Forn Can Coves acogerá un taller de cocina. El IEE anunciará las condiciones de acceso al mismo tiempo que las de la cena. Para acabar, el día 30, la organización invitará a personas que se dedican a actividades diferentes de la cocina para dar su visión de la gastronomía tradicional de Ibiza. Así, la mesa redonda moderada por Antoni Manonelles Bölle contará con blogueros y un profesor de cocina. Maurici Cuesta especificó acerca de este último: «Tiene alumnos de muchos orígenes que nunca han probado la comida de Ibiza y nos contará qué formación les da si han de empezar de cero».

Por último, Mayans recordó que todos los actos serán retransmitidos en directo a través del canal del IEE en YouTube, «tal y como se ha hecho en los últimos años».

"La gastronomía trasciende el hecho alimenticio"

«Al fin y al cabo, los productores quieren tener beneficios e innovar», comentó ayer el organizador del Curs Eivissenc de Cultura, Maurici Cuesta, sobre los factores económicos que influyen en la gastronomía. Así, puso de ejemplo la llegada de pimenteras italianas y lamentó que hay ingredientes «que ya no se encuentran».

Además, Cuesta resaltó acerca de los cambios en la cadena de suministros: «Antes el tomate era un producto de temporada porque no los había todo el año y no siempre se podían comer». «Hay muchos tomates de ahora que tampoco se pueden comer», bromeó el director del Institut d’Estudis Eivissencs, Marià Mayans.

El coordinador de las jornadas culturales adelantó que la mesa redonda dedicada a los cocineros tratará otros temas económicos como los cambios en la demanda del público o los incrementos de costes de la actualidad.

Maurici Cuesta destacó el caso de la evolución del bullit de peix para mostrar el efecto de las variaciones de precios. Según explicó, antiguamente los pescadores no utilizaban el pescado más valioso para preparar este plato porque preferían venderlo, por lo que su coste era menor. «Los que piden un bullit de peix en un restaurante y no están familiarizados con la cocina tradicional, se llevan la impresión de que es caro, pero no tiene por qué ser así», apunta.