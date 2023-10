Leticia Sabater es imparable. A sus 57 años la artista catalana ha colgado en sus redes su gira de bolos y conciertos programados. El último de ellos es para agosto e 2024 en Velilla de Jiloca (Zaragoza). La artista comenzó en los 90 como presentadora de programas infantiles y ahora actúa en fiestas de pueblo y discotecas en toda la Península y Canarias, desde un cumpleaños privado a la Feria del Queso de Bilbao.

Hija de un ingeniero de minas, sufrió mucho de niña por su estrabismo que no le impidió hacerse un hueco en el panorama televisivo de los 90. Mientras que una de sus hermana es enfermera y otra arquitecta, ella se decantó así por el mundo artístico, donde ahora se deja ver con su participación en realities.

Con unos temas cada vez sean más histriónicos, la catalana tiene la agenda copada de actuaciones. Sabater ha publicado en su perfil las fechas de su gira por todo el país para sus "fans y seguidores". Solo en Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores.

En el perfil de Leticia Sabater en Instagram se puede ver un cúmulo de carteles donde anuncia sus bolos y algunos vídeos de sus 'shows'. Además de sus temas, canta el de otras artistas y pone su voz encima con música enlatada. La catalana además de su voz, vende un espectáculo que va más allá de las canciones con coreografías atrevidas donde marca unos abdominales esculpidos a golpe de bisturí.

"Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana"

En sus bolos se roza el lleno hasta la bandera, como puede verse en los vídeos que comparte y no pierde la oportunidad en sus redes de estar en candelero. Recientemente se solidarizó con la cantante Aitana, tras las críticas que le cayeron por sus bailes subidos de tono en su última gira Alpha Tour. "Todo mi apoyo a Aitana. Una tía muy valiente que está recibiendo unas críticas lamentables que no merece. ¿Pornografía? ¿Estamos locos? Cariño, te entiendo tan tan bien.Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con 'Mr. Policeman'. Pero es la evolución natural, una artista debe saber cuándo cambiar y crecer pasa ser fiel a una misma", afirmó Sabater en sus redes.

"Lo hice yo, lo han hecho Britney, Miley y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide, los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú", concluye la artista.

Inicio de gira

Su gira comienza el 12 de octubre en Blanes (Cataluña). En su perfil señala la posibilidad en cada evento de poder fotografiarse con ella. Todo un reclamo.

Pero la artista no está tan lejos de su faceta con los niños inicial, ya que al fin y al cabo las fiestas de pueblo son familiares y se prestan a momentos como este baile del 'salchipapa' con menores en el escenario.

Leticia Sabater, igual canta sobre música enlatada que se marca un rap en un escenario donde no necesita más que un micrófono para su show, así que hace de influencer recomendado su salón de pestañas postizas.

Su público es de toda las edades. "Guapa", le gritan en una de sus actuaciones a una Leticia feliz incluso cuando un fan le regala un pepino gigante.

En su canal de Youtube cuelga sus temas más nuevos, 'La Salchipapa', 'La bananakiki', 'El polvorrón' o 'Trínchame el pavo', este último con un millón de reproducciones, con temas infantiles como 'El señor Don Gato' o 'Vamos a contar mentiras' o 'Los niños somos el mundo'.

La polifacética artista ha sabido reciclarse para no caer en el olvido y seguir viviendo de sus espectáculos más allá de sus apariciones televisivas o de vender su vida. Ella sigue siendo una curranta.