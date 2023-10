La sede ibicenca del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, en Can Llaneres, acoge esta tarde, a las 20 horas, la confererencia ‘O contamos historias o morimos en el olvido’ a cargo de Pedro Torrijos León, arquitecto, escritor y crítico cultural. En ella, el divulgador hablará de dos edificios «bastante conocidos», «pero no con la terminología habitual descriptiva de un proyecto de arquitectura, sino a través de sendas historias, como manera de ejemplificar que el lenguaje hermético convencional de los arquitectos no llega ni a una fracción del que llega una historia», explica en una nota.

La conferencia se enmarca en los actos organizados por el Coaib por la Semana Internacional de Arquitectura 2023. Torrijos es muy conocido por sus podcast de divulgación de la arquitectura, urbanismo y cultura en redes sociales con entidades tan importantes como la Fundación Telefónica y el Museo ICO y colaboraciones con medios de comunicación nacionales como la del programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena Ser. En una primera etapa desde 2012 fue colaborador en revistas como Norma Jean Magazine, iWrite y Revista Magnolia. Ha escrito artículos de opinión en El Economista, y Magnet. Actualmente escribe para El País, Jot Down, y Yorokobu. Desde 2013 utiliza Twitter para contar historias de arquitectura. Todos los jueves publica en forma de hilos relatos sobre ciudades, edificios o curiosidades urbanas con el hashtag #LaBrasaTorrijos. Esta modalidad divulgativa fue finalista para el Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2021. También fue finalista en 2020 al Premio Zapping en la categoría Mejor Iniciativa de Internet. Ha escrito ‘Territorios improblables’, un libro que repasa la historia de edificios, ciudades y lugares alucinantes y en 2023 se inicia como novelista con ‘La tormenta de cristal’, un thriller que también tiene como fondo el mundo de la arquitectura.