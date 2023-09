Escueta, pero hiriente. Así fue la crítica a un restaurante en una conocida página web que hizo saltar como un resorte al propietario del establecimiento. Aunque este tipo de disputas son habituales en la red, en pocas ocasiones se pueden ver respuestas tan duras.

Todo comenzó con la breve crítica del supuesto comensal: "¡Qué asco de comida! ¡Y cara! Seis euros por unas patatas bravas en caldo de fabada. Ya en serio que no saben qué inventar… fusión le llaman…", escribió en una conocida plataforma de valoración de establecimientos.

La respuesta del hostelero, visiblemente ofendido, no se hizo esperar. "¿En serio asco es la palabra para definir el trabajo de unos profesionales?", comenzó argumentando, con absoluta indignación. "Una cosa es dejar una reseña para dar una opinión bien fundada y con educación y otra es poner lo que ha puesto", censuró el empresario.

La argumentación continuó: "Creo que nunca ha comido unas patatas bravas y tampoco ha probado una fabada. Es lo que aquí se conoce como incultura gastronómica. Lamentamos que haya tenido esta mala y cara experiencia de 6 euros que ha tenido en nuestro local, pero más lamentamos que las personas como usted se sientan poderosas escribiendo una reseña sobre comida, siendo una persona que no diferencia una salsa que pica, de una fabada que no debería de picar".

La cosa no quedó aquí: "Hágase una cura de humildad, respete el trabajo de los demas poniendo la critica que quiera, pero usando palabras apropiadas. Un saludo. Y, por favor, ya que piensa que nuestras bravas son caras, ponga reseñas también a las electricas, a las petroleras, etc. Aunque seguro que como sabe que en eso no va hacer daño al negocio, seguirá pagando precios abusivos y sin decir nada", concluyó.

Este tipo de situaciones son habituales en la red. Muchos empresarios las tildan de injustas, ya que consideran que desde estas redes sociales no se pone freno a hipotéticas reseñas falsas. Por este motivo, han pedido en numerosas ocasiones que se exija un ticket de compra o similar para permitir la publicación de este tipo de comentarios.