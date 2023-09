En una búsqueda por Wallapop y Milanuncios, uno se puede encontrar con lo que menos esperaba, como un anuncio una descripción muy escueta, "multas", ilustrado con una bandera de España, un nombre, un número de teléfono y una frase que proporciona algo más de información. "Paga tus multas sin perder puntos", dice la descripción, también concisa. Este vendedor prefiere no comentar nada a través de Wallapop y pide que le hablen por Whatsapp.

Al abrir su contacto en esta plataforma de mensajería, lo primero que aparece es la misma foto que en la plataforma de compraventa, pero ha incorporado a la bandera española la de Francia, país que utiliza un sistema de puntos similar al de España, y el mensaje calcado en francés. Por esta vía, explica que es "una empresa de chófer en Europa" y que, para no perder puntos del carnet de conducir español, "transmitimos los datos de uno de nuestros conductores para contestar [en la multa] que no eras tú el conductor en el momento de la infracción".

De esta forma, un conductor de esta empresa "recibirá la multa a su nombre" y obtiene un extra a su sueldo. Se realiza una transferencia con el importe "de la multa y 25€ más para el que la pone a su nombre", y es entonces cuando el chófer se encarga de abonar la sanción, "pero no le quitarán puntos al tener carnet europeo y no el español".

"Da igual el precio de la multa o el números de puntos que quiten. Te costará solo 25€ para no perder ni puntos ni tu carnet", concluye este anunciante. Lo tiene todo pensado: "Para los que preguntan si es posible sólo pagar los 25€ y no la multa, la respuesta es NO porque son multas de tráfico y, si no, nuestros chóferes se endeudaría fiscalmente en España. Para las multas de estacionamiento se pagaría sólo la mitad de la multa, ya que son nacionales y no perjudican ni endeudan al conductor extranjero por aparcar mal".

Lo que ofrecen este negociante y otros siete que ha localizado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, entre Milanuncios y Wallapop es proporcionar su nombre y DNI para que los infractores atribuyan el incumplimiento de las normas de circulación a una persona que no las ha cometido. La multa la seguirá pagando el conductor al que fotografió el radar o que hizo un cambio de sentido irregular que captó la cámara de tráfico. A esa tasa, se sumará el pago a estos vendedores de cada uno de los puntos que necesiten.

Pérdida de puntos y de carnet de conducir

Otro anunciante de Wallapop pide 250 euros por cada punto, aunque, si el comprador pierde más de uno, como si de un mercadillo se tratase, hace oferta. "350 los dos puntos", regatea. "Yo lo que ofrezco son mis puntos, ya que los tengo todos y, si te ha cogido un radar con retirada de puntos o te saltas un stop y te quitan puntos, pues decimos que conducía yo y me los quitan a mí", expresa este expendedor de comodines para conductores imprudentes.

Varios vendedores de Milanuncios ofrecen "llantas de coche con puntos de carnet". "Tengo 14 llantas", asegura uno de ellos. En esta plataforma, el precio de dos puntos puede ascender a 450 euros. Por ejemplo, la multa por superar el límite de velocidad de 120 km/hora entre 31 y 50 km/hora es de 300 euros y dos puntos.

Los anuncios van dirigidos a aquellos conductores que estén a punto de perder todos sus puntos y, por tanto, de perder la vigencia del permiso de conducir. Los pilotos sancionados tienen, según la Dirección General de Tráfico (DGT), un plazo de hasta 10 días para presentar alegaciones y, si se concluye que el infractor no puede conducir, tendrá que entregar su carnet en cualquier jefatura u oficina de Tráfico.

El conductor multado deberá cumplir un plazo de seis meses sin conducir, tres meses si se trata de un profesional. Una vez finalizado ese periodo, estará obligado, si quiere volver a coger el coche, a realizar y superar el curso de sensibilización y reeducación vial, con una duración de 24 horas de duración. Se puede realizar en ese intervalo en el que el infractor no puede conducir.

Cuando ya se han cumplido estos requisitos, el conductor se someterá a un examen teórico en Tráfico sobre la materia del curso realizado y, una vez aprobado, pedirá un nuevo permiso, con un saldo actualizado de ocho puntos.

Delito de falsedad documental

La DGT señala que esta práctica se traduce en un "delito de falsedad documental", con las penas de prisión de tres a seis años, según el artículo 390 del Código Penal. En 2021, el último año calculado, el Ministerio del Interior registró un total de 14.417 hechos esclarecidos de falsedades en toda España, 2.557 más que hace diez años.

Desde Wallapop, que prohíbe la venta de puntos del carnet de conducir en la plataforma, señalan que están "en continuo contacto con los organismos policiales y el resto de las autoridades", con quienes "colabora activamente para proteger a los usuarios contra todo tipo de fraude y facilitar su investigación" de los infractores.

Para prevenir la publicación de este tipo de anuncios, sostienen, cuentan con un equipo de Trust & Safety, que monitoriza la actividad en la plataforma. Este departameinto, que supone el 6% de nuestra plantilla, analiza con diferentes herramientas, también Inteligencia Artificial, la actividad de los perfiles que suben estos artículos. El 90% de los anuncios de artículos no permitidos son eliminados antes de que lleguen a ser públicos en el catálogo de Wallapop, afirman.

Milanuncios, que ya ha eliminado las publicidades de las que le alertó este periódico, también aclara que "la venta de puntos de carnet es una práctica ilegal que no está permitida" en la plataforma. "Tenemos varias reglas configuradas en nuestra herramienta de moderación para detectar este tipo de anuncios antes de que lleguen a publicarse, pero, si logran de alguna manera hacerlo, los eliminamos de forma inmediata tras una denuncia de algún usuario o si nos los encontramos de forma proactiva".