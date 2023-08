Artistas de Ibiza: «Todo el mundo puede bailar con trabajo, ganas y formación»

Carlos Hortensius Fernández (Sant Antoni, 1999), es un bailarín ibicenco que lleva dedicándose al mundo de la danza desde hace casi una década en Sant Antoni. Ahora vive en Barcelona por sus estudios, pero aprovecha en verano para organizar cursos de baile con fines benéficos.

Desde que empezó en Sant Antoni, ¿ha bailado en el pueblo siempre o en algún momento fue a otra academia?

Aquí siempre he estado en la misma. Iba dos veces por semana a mis clases y luego a los festivales, y no hice más hasta que me mudé a Barcelona. Allí, con tantas academias y profesores, te mueves, vas a probar un lugar otro…

¿Siempre se ha movido por el baile urbano?

Sí, yo siempre he hecho este estilo de baile, que engloba hip hop, break dance… En clásico y otros estilos no me he movido

¿Cuándo empezó de forma más profesional?

Justo cuando me voy a estudiar. Me doy cuenta de lo mucho que me gusta y empiezo a informarme más. Empiezo a pensar que si realmente quiero mejorar qué puedo hacer: unirme a grupos de competición, algunas academias me decían de dar alguna clase, empezaba a montar coreografías…

Ya ha estado en algún que otro concurso.

Sí, de competición, tanto en grupo como en individuales. En Ibiza había participado en Ibiza Full Dance, que creo que después de la pandemia no se ha podido hacer más, pero en Barcelona he estado en algunos, como Urban Display.

¿Con sus compañeros de Sant Antoni llegó a ir también a algún concurso de televisión?

Hicimos el casting de ‘Got Talent’ con el grupo junior y de adultos, pero sólo pasaron los pequeños.

¿Y cómo es ese momento de irse a una audición de televisión en un programa con tanta audiencia a nivel nacional?

Por el tipo de baile que hago, no es un concurso que sólo se destine a eso y al final no es tan emocionante como ir a una competición exclusivamente de baile. La experiencia es guay, porque ves a un montón de gente con mucho talento y muchas disciplinas, pero al final para el baile prefiero estar en otros campeonatos.

¿En estos años ha habido algún momento en el que se replanteara su carrera artística?

Casi siempre. Al final te comparas y piensas que no sabes bailar, pero le pasa a menudo a cualquiera. Si te tengo que decir algún momento en el que verdaderamente lo creía, sería la pandemia. Estábamos en casa todos y la gente daba las clases online, pero en mi casa apenas tenía internet y no podía seguir esas clases. Estuve mucho tiempo sin bailar y pensé: ‘cómo volveré a hacerlo’, pero al final seguí adelante.

Se va a Barcelona a estudiar, a continuar su carrera. ¿Qué le aporta la ciudad a su baile?

Una disciplina artística como el baile, que no solo es arte, sino cultura, porque tiene mucha parte cultural… Al estar con tantas academias aprendes mucho más y no es como aquí, donde la profesora no puede llegarte a formar más porque es muy costoso salir fuera. Entonces, estando allí recibí mucha información para expandir mi creatividad e imaginación.

Luego vuelve aquí y crea un proyecto solidario.

Al no tener en Ibiza la oportunidad de tener gente diferente porque no vienen o es costoso traerlo, decido crear con mi amiga Ana [García] ese proyecto para que la gente de aquí pueda formarse y adquirir esos conocimientos. En ningún momento quisimos ganar dinero y por eso quisimos destinarlo a un fin solidario como New Move.

Entonces, ¿cree que falta apoyo en la isla para el baile?

Claro, aunque no diría que falta apoyo. Es algo inevitable que no venga la gente, ya que es una isla y cuesta más venir, pero en un lugar con más gente sí hay más apoyo. En Ibiza, lo que hay está muy bien, pero si alguien se quiere formar profesionalmente se tiene que ir fuera. La idea es que poco a poco las academias de aquí puedan ampliar la formación y ampliar clase. Hay que concienciar también a la gente de aquí que, esto también se tiene que pagar, que la academia no puede con todo y formarse vale dinero.

¿Qué es para usted el baile?

Es un lugar en el que puede pasar cualquier cosa en mi vida, porque en el momento en que estoy bailando estoy contento y feliz. Es donde me lo paso bien. Es mi hobby preferido y cuando puedo dar clase es genial. Es un momento de diversión y desconexión.

¿Cree que todo el mundo puede bailar?

Sí, segurísimo. Todo el mundo puedo bailar, que luego tengas más facilidad o menos porque se te llegue a dar bien y dedicarte a ello, eso es más complicado. Con trabajo, ganas y formación, todos pueden bailar.

Depende también a lo mejor de qué estilo se le da a uno mejor...

Claro, pero es formación. Quien quiere ser jugador de fútbol entrena, pues cualquiera que quiera bailar, si se apunta a clases e intenta aprender, acabará bailando seguro.

¿Cómo se ve en unos cuantos años?

Siempre he dicho que, a largo plazo, quiero compaginar mi carrera, que es ingeniería de sistemas audiovisuales, con la danza y montar en Ibiza una academia de baile, en la que también los artistas puedan tener su estudio de grabación y grabar un videoclip.