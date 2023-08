Las protestas hace unos años de los ibicencos obligaron a las autoridades locales a extremar la vigilancia en las playas de la isla para que las concesionarias no pusieran más hamacas de las concedidas legalmente y que estas no ocuparan más espacio del debido.

Desde entonces las zonas de hamacas se delimitaron con carteles que informaban de la cantidad de tumbonas y parasoles de cada concesión.

Este año, incluso algunos municipios como Sant Josep y Santa Eulària han reducido las hamacas que permiten instalar en algunas playas, en el caso de Santa Eulària debido a la orografía de la costa, ya que en algunos tramos se ha reducido la franja de arena.

La sociedad de la isla también ha sido muy beligerante con la privatización de tramos de la costa por parte de propietarios de grandes mansiones.

El verano de 2020, marcado por la pandemia, marcó un hito en la isla de playas irreconocibles donde no se instalaron hamacas o se hizo ya muy entrados en la temporada.

Ahora, los griegos se han sumado a este espíritu reivindicativo y pasean pancartas por sus playas para denunciar el excesivo espacio que ocupan las tumbonas bajo el lema 'Reclaim the beach'.

'Movimiento de la toalla'

Las zonas afectadas en concreto son puntos turísticos con gran afluencia de turistas ingleses, tal y como publica Daily Express en su versión on line. El levantamiento popular de los ciudadanos de varias islas griegas ha sido denominado 'Movimiento de la toalla' y tiene como objetivo desalojar a los operadores de hamacas que acaparan las playas de arena.

En un comunicado del 'Movimiento Toalla' en las islas de Paros y Serifos, el grupo denunció “la indignación popular ante la ocupación arbitraria de muchas playas con sombrillas y tumbonas que no dejan espacio para la gente que no tiene o no quiere pagar para bañarse", asegurando que había que "tomar medidas contra esta orgía de comercialización de la playa”.

"Las playas deben ser gratuitas para todos sin el menor obstáculo para su uso", continuó el comunicado que agregó que en un lugar llamado Gagou Beach, "casi el 100 por ciento" de la playa estaba cubierta de tumbonas y tumbonas no reguladas sin espacio para que los locales “extiendan la toalla”.