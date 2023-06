El Festín celebra en Sant Jordi sus 30 años con «lo mejor» del teatro infantil de Europa

«Este año nos visita lo mejorcito que hay ahora mismo en el panorama de festivales de teatro infantil que hay en toda Europa». Con estas palabras ha definido este miércoles Silverio Marín ‘Guisante’, técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Sant Josep, el 30 aniversario del conocido Festival de Teatro Infantil El Festín, que se celebra anualmente en Sant Jordi y que vuelve esta semana por todo lo alto. Lo hace con hasta 22 compañías teatrales de Ibiza, Mallorca, la península (Cataluña, País Valenciano, Madrid, Andalucía, Galicia) o incluso del extranjero (Argentina, Bélgica, Francia), que traen géneros como el clown, el teatro gestual o el circo, entre otros.

Durante la presentación de esta edición, que ha tenido lugar hoy en el Casal de Joves Xerinola, el alcalde Vicent Roig ha destacado que «una de las características del Festín es que guarda la esencia del momento en que se concibió [principios de los 90]», en relación con «aquella manera de hacer teatro: público, gratuito, para todos y en la calle».

Inicios

En este sentido, Guisante ha hecho un poco de repaso histórico del festival: «Comenzó a crearse en el 92. Los niños hacían sus obras de teatro en los colegios y las representaban al final de cada curso para las familias y la gente que fuese al centro». Fue entonces cuando pensó en unir aquellas obras, que ya estaban preparadas, en un festival, «y trayendo a grupos de fuera para poder compartir con ellos esa experiencia, estar entre bambalinas y ver cómo se prepara todo». Ese fue el germen. El alcalde, en la que hoy ha sido la primera convocatoria de prensa del nuevo equipo de gobierno local, ha celebrado que la programación «serán seis días llenos de actividad, seis días de ilusión y de teatro». Seis jornadas repartidas en dos fines de semana, del 23 al 25 de junio y del 30 de junio al 2 de julio, en una carpa en el patio del colegio Sant Jordi y, como siempre, con entrada gratuita. El Festín es el festival más veterano de la isla y uno de los más antiguos de Balears.

Las compañías ibicencas que participan este año serán Los Olvidadizos, Musicaldansa, Omega Circ y el Grup de Teatre Júnior des Cubells.

El presupuesto total asciende a 75.000 euros (para los desplazamientos, dietas y estancia de los grupos que vienen de fuera), una parte del cual corre a cargo del Consell. «Todo eso supone un gasto elevado y desde el Ayuntamiento hemos hecho lo posible para que este presupuesto sea justo e ideal. El Consell de Ibiza también nos echa una mano muy importante», ha agradecido Guisante.

El 30 aniversario comenzó a organizarse en octubre-noviembre. Según el técnico de Juventud y alma máter de El Festín, gracias a esta antelación se ha podido contratar la participación de compañías como Leandre Ribera, Las Polis o Xampatito Pato. «Llevábamos bastantes años detrás y no podía ser porque estaban siempre en otros festivales y no les coincidían las fechas. Ahora sí».

El técnico Guisante Marín celebra que esta vez vengan compañías cuya participación se buscaba desde hace bastantes años

Por su parte, el nuevo concejal de Juventud, Xicu Ribas, ha agradecido «a Guisante y a todo su equipo por hacer realidad este espectáculo durante 30 años» y también la colaboración del Consell. También ha estado en la presentación la directora insular de Juventud, Marilina Ribas: «El Festín es referente en la isla. Incluye a grupos de Ibiza, poniendo en valor lo que se hace aquí, pero también lo que se hace en el resto de España y a grupos que vienen de Argentina o de Francia. Hay una calidad impresionante y con unos espectáculos que son referentes también en otros territorios».

Finalmente, Guisante Marín ha destacado que el interés por este festival ha ido creciendo considerablemente con el paso del tiempo: «Recuerdo que los primeros años era yo el que me ponía en contacto con la gente, buscando compañías y demás. Desde hace unos años son ellos quienes llaman porque se corre la voz (...) El Festín está muy bien considerado».

Programación

El Festín arranca este viernes con ‘Parade, el circo de los valientes’, por el que La Maquiné recibió el premio al mejor espectáculo en el XI Festival Internacional de Teatro de Feria de Zaragoza hace dos años. Los catalanofranceses Las Polis serán los encargados de cerrar la jornada inaugural con la representación de la obra homónima ‘Las polis’, con la que recibieron el premio Internacional de Friburgo como mejor espectáculo de calle en 2016. El sábado, los valencianos La Finestra representarán ‘Tranvía n. 12’, espectáculo por el que recibieron el premio de las Artes Escénicas Valencianas del 2021 al mejor artista de circo. El domingo Adrián Conde lleva a escena ‘Check-out’, antes de ‘Fly me to the moon’, de la compañía Leandre Ribera.

El segundo fin de semana traerá como platos fuertes el espectáculo de Wilbur ‘Fuego salvaje’. El 1 julio, la compañía belga Pot au Feu Théâtre será el plato fuerte de la jornada con ‘Turista’. Después será el turno de Eddy Eigthy con ‘The Power of the 80’s’. La última jornada del programa, el domingo 2 de julio, contará con ‘Comedia Visual’, de Gromic y llegado desde Bélgica; y con la compañía Circ Panic, que trae ‘El hombre que perdía los botones’.

El programa incluye varios espectáculos infantiles, como una versión del ‘Mago de Oz’, de Los Olvidadizos; o ‘La cabeza del dragón’ y ‘Pesadilla antes de Navidad’, de Musicaldansa. La segunda semana llega el turno de ‘No som ni Romeu ni Julieta’ (Mutis Teatro Llubí ), ‘Había otra vez un circo’ (Omega Circo), ‘Alícia al País de les Meravelles’ (Colegio Sant Bonaventura de Artà), ‘L’amo des vedell’ (Grupo de Teatro Júnior des Cubells) o ‘Yoav i Ahmed’ (Clownidoscopio). En la web del Ayuntamiento se puede consultar la programación completa.