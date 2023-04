El Ayuntamiento de Sant Josep abre a partir del lunes 8 de mayo, el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano de este año, que se celebrarán en los meses de julio y agosto para niños de entre 3 y 12 años. Las preinscripciones de plaza se pueden presentar hasta el lunes siguiente, 15 de mayo, de forma telemática a través de la web municipal (www.santjosep.org).

En las inscripciones tendrán preferencia, por este orden: los niños residentes en el municipio con los progenitores trabajando de manera presencial; empadronados en el municipio con uno de los progenitores haciendo trabajo presencialmente; el resto de niños empadronados en el municipio, los niños no empadronados pero escolarizados en el municipio, y, por último, en la hora de obtener plaza, se tendrán en cuenta los no residentes y no escolarizados en el municipio.

Para asistir a las familias en este trámite, la concejalía de Educación ha habilitado un teléfono de información: 673 882 079 y un correo electrónico: escolesestiu@santjosep.org.

Para los josepins y las josepines la escuela de verano tendrá un precio único de 275 euros, mientras que para los niños y las niñas otros lugares de la isla el precio pasa a ser de 400 euros. Para este verano, se han programado tres escuelas, en el CEIP Can Guerxo, en el CEIP Ses Planes y en el CEIP L’Urgell, con la previsión inicial de ofrecer unas 425 plazas en este proceso de preinscripción.