Ferrán Aguiló: «A la India le hace falta un sistema sanitario público parecido al español»

El próximo domingo, 23 de abril, viajará a Ibiza el que fuera hasta hace muy poco responsable del área de Sanidad de la Fundación Vicente Ferrer (FVF), el doctor Ferran Aguiló (Valencia, 1947), que ejerce ahora de secretario del Patronato de esta organización. El motivo de la visita es presentar en la isla su obra ‘Los Otros’, aprovechando la celebración del Día del Libro. El evento se llevará a cabo en el Agroturismo Atzaró, en el marco de la jornada solidaria que este establecimiento dedicará a la ONG. En su libro, este médico especialista en Urología ya jubilado, que ha trabajado 38 años en el Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona), explica su experiencia en la FVF y analiza la evolución de la sanidad en Anantapur, el distrito del sureste de la India donde nació en 1969 esta fundación. Todo lo recaudado con la venta de ‘Los Otros’ va destinado a esta entidad.

¿Qué le motivó a escribir ‘Los Otros’?

Fue Anna Ferrer, la viuda de Vicente Ferrer, quien me insistió en que escribiera un libro sobre mi experiencia dentro de la FVF para que no se perdiera. Yo al principio no me atrevía porque me parecía algo de mucha envergadura y tengo un respeto profundo por los escritores, pero aprovechando la pandemia me puse a redactar y de ahí salió ‘Los Otros’. La razón de ser de este libro es describir mis vivencias en la India y contar las reflexiones que me han generado muchas de ellas.

¿Cómo y cuándo entró en contacto por primera vez con la Fundación Vicente Ferrer?

Fue a través de una persona que trabajaba en la fundación, que me puso en contacto con Vicente Ferrer. Yo siempre había tenido la idea de trabajar con los más necesitados y de hecho estuve a punto de ir a Ruanda y Bosnia, pero no pudo ser porque no obtuve los permisos necesarios en el hospital en el que trabajaba. Le expliqué la situación a Vicente y me dijo que podía ir a la India cuando quisiera y el tiempo que me pudiera permitir. Mi primer viaje fue en noviembre de 1996. En aquel momento no sabía muy bien a lo que iba porque en aquella época hacíamos un poco de todo, según las necesidades que surgían. Las cosas han cambiado mucho en estos 26 años. Ahora uno va a la India ya con una ocupación concreta asignada.

¿Cuáles eran los medios humanos con los que contaba la Fundación Vicente Ferrer en el distrito de Anantapur cuando llegó en 1996?

En aquel momento solo había un médico, que no tenía especialidad. Empecé a trabajar con él haciendo cosas muy básicas de medicina general. Yo era un poco todoterreno. Aquella experiencia supuso un enriquecimiento mutuo. De aquel médico indio aprendí, por ejemplo, el tratamiento de las enfermedades infecciosas, sobra todo parasitarias, como la malaria o el dengue y también el tratamiento de la picadura de serpiente.

¿Cómo ha cambiado el panorama sanitario desde que visitó Anantapur por primera vez?

El cambio ha sido brutal. En el área rural de Anantapur, donde trabaja la FVC, en 1996 no había nada y hoy tenemos tres hospitales. Los programas sanitarios de la fundación abarcan a una población de casi cuatro millones de habitantes que residen en zonas rurales. Para que se haga una idea de cómo eran las cosas cuando llegué allí le doy un dato significativo: las mujeres no parían en centros hospitalarios, lo hacían en sus chabolas por lo que la morbilidad y mortalidad de los neonatos y de sus madres era importante. Ahora prácticamente la totalidad de las mujeres van a parir a los hospitales y las garantías sanitarias se han elevado exponencialmente. Le doy un dato más: en los dos hospitales en los que tenemos la especialidad de Ginecología y Obstetricia se atienden al mes un promedio de 1.200 partos con una plantilla de cuatro ginecólogos por centro. Eso conlleva que a las mujeres que tienen un parto natural se les dé de alta a las 24 horas y hay que pensar que son jóvenes de 18 o 20 años, muchas de ellas con una anemia importante y que han pasado por enfermedades como la tuberculosis o el dengue. Cuando yo hice la especialidad, que coincidió con la época del baby boom, en los años 70, en los grandes hospitales de España se llegaban a atender unos 1.000 partos al mes con plantillas de 60 0 70 ginecólogos.

¿Cómo son los tres hospitales que tiene la FVF?

Son todos a pie llano, es decir que no tienen ni rampas ni escaleras. Ofrecen únicamente cuatro especialidades, las más comunes. Cirugía y Traumatología, Medicina Interna, Pediatría y Obstetricia y Ginecología (que sólo está en dos centros). Antes de empezar a construir estas infraestructuras sanitarias consultamos primero mucha bibliografía para ver cómo eran otros hospitales de similares características. En la actualidad creo que prácticamente entre el 70 y el 75% de los pacientes que entran por la puerta del hospital salen con su problema solucionado, aunque somos conscientes de que probablemente el 25 o el 30% restante que queda sin solución en Europa la tendría.

¿De qué plantilla de médicos disponen?

Entre médicos sénior, residentes y los que llamamos medical officers contaremos con 60 o 70 profesionales en los tres hospitales, pero hay que tener en cuenta que aproximadamente unas tres cuartas partes están en proceso de formación.

¿Cómo llegó a convertirse en el responsable del área de Sanidad de la FVF?

Como te comentaba antes, empecé como médico todoterreno y cuando la sanidad empezó a crecer y empezamos a contar con más médicos españoles montamos un programa de médicos indios que iban a España a trabajar un periodo con los españoles para adquirir conocimientos. Fue entonces, cuando sin saber casi cómo, me convertí en coordinador de Sanidad, labor que he ejercido durante unos quince años.

¿En qué consistía exactamente ese programa?

Primero, los médicos españoles que iban a formar a los profesionales indios viajaban a Anantapur para ver la situación y cómo se trabajaba allí. Luego eran los médicos indios los que viajaban a España para formarse con ellos. Se les enseñaban las cosas más básicas y fáciles, todo aquello que les pudiera resultar más útil para defenderse en su trabajo en Anantapur.

¿Cuáles son las patologías más comunes que se tratan en Anantapur?

Tenemos un programa específico de atención a la mujer tanto en Ginecología y Obstetricia como en Medicina General para atender todas las patologías ligadas a la población femenina. También hay mucha diabetes y mucha patología gástrica, como úlceras, lo que seguramente está ligado a la dieta alimenticia, muy monótona, y a la cantidad de picante que ponen en sus platos.

¿No hay mucha incidencia de enfermedades como el cáncer?

Nuestro programa empezó atendiendo patologías infecciosas agudas. Antes en el campo en Anantapur la gente se moría de una apendicitis, ahora estas dolencias se tratan en nuestros hospitales y la esperanza de vida va aumentando. ¿Qué ha pasado? Que al vivir más, las enfermedades crónicas osteoarticulares, las patologías cardiológicas y el cáncer están aumentando. Somos conscientes de la situación y deberíamos tenerla en cuenta. El cáncer ahora no llega a ser prioritario, pero seguro que lo será en un futuro.

¿Cómo funciona el sistema sanitario en la India?

La sanidad en la India es privada y cara. Por ejemplo, por un TAC el precio que se paga es más o menos el mismo que el que se pagaría en España en un centro privado y el nivel de vida es mucho más bajo. Para que se haga una idea, el salario de una enfermera allí es de alrededor de 12.000 rupias, lo que equivaldría a unos 150 euros. La atención que ofrecemos en los hospitales de la Fundación Vicente Ferrer es gratuita. Cuando un paciente tiene una patología compleja que no podemos atender lo que hacemos es derivarlo a centros privados que paga la FVF. Con algunos de ellos tenemos convenios para que nos hagan un precio especial.

¿Hacen falta más infraestructuras sanitarias para atender en condiciones a la población?

Lo que hace falta en la India es tener un sistema sanitario público parecido al de España, que ofrezca atención gratuita a toda la población, además de una buena red de infraestructuras tanto de atención primaria como de hospitales.

¿Le parece que el sistema sanitario público español funciona bien?

Creo que el sistema sanitario español es bastante modélico. Pero también tengo que decir que lo que se necesitaría en España son unos buenos gestores de Sanidad.

Volviendo a la India, ¿qué opina de la evolución del país en las últimas décadas?

La evolución de la India ha sido como darle la vuelta a un calcetín. El país está creciendo de forma brutal a todos los niveles en los últimos 25 años. Allí con 18 o 20 años son padres y con 40 ya son abuelos, cuando en Europa a esa edad es cuando se tiene al primer hijo. Además, la población de allí tiene una actitud tremendamente positiva ante la vida, el trabajo y el conocimiento. En las zonas rurales tienen un interés y unas ganas de aprender que aquí en Europa no veo. Pienso que el día de mañana el comercio del mundo estará en manos de gente de la India.

'Una obra per una ratjola', una iniciativa solidaria con artistas de Ibiza

Antoni Torres Martorell presentará el proyecto este domingo en el Agroturismo Atzaró

Antoni Torres Martorell, al frente de Art amb B, participará este 23 de abril en el domingo solidario que ha preparado el Agroturismo Atzaró con la Fundación Vicente Ferrer (FVF). El comisario de arte explicará su experiencia en Anantapur con el proyecto ‘Mata Ombres’. En la iniciativa ya han participado más de 30 creadores de primera línea de Balears, que a través de su trabajo están recaudando dinero para construir escuelas en este distrito del sur de la India. Los artistas, además de viajar al país asiático con el fin de hacer intervenciones y murales en diferentes instalaciones de la FVF, han creado obra gráfica original que han cedido para captar fondos. Antoni Torres no sólo hablará de ‘Mata Ombres’, sino que presentará un nuevo proyecto artístico solidario que protagonizan Marga Juan, Carmen Liberal, Aphon, Diana Bustamante, Marga Guash y María Vila. Estas seis artistas de Eivissa han hecho un pequeño libro extensible que reúne una obra de cada una, además de serigrafías. El objetivo es conseguir sumar fondos que permitan hacer una nueva escuela en la India y que más niños y niñas tengan acceso a la educación. El libro cuesta 50 euros y cada serigrafía, 30 euros. También se presentarán durante el evento obras gráficas de Ángel Zabala y Ximo Canet y se venderán serigrafías de los artistas de ‘Mata Ombres’.

La jornada solidaria en el Agroturismo Atzaró comenzará a las 10 de la mañana y contará con un variado programa de actividades, además de la intervención de Antoni Torres y de la presentación del libro ‘Los Otros’, del doctor Ferran Aguiló. Participarán, entre otros, profesionales de la música, de pilates, de yoga y de kabbalah, que ofrecerán a los asistentes la oportunidad de pasar un día distinto y entretenido. Para participar en cada una de las actividades de la mañana hay que aportar 10 euros al proyecto reto de la Fundación Vicente Ferrer. Desde las 12 hasta las 16 horas los más pequeños tendrán talleres especiales, para los que hay que hacer una aportación de 5 euros.

A partir de las 14 horas se servirá un almuerzo especial que ofrecerá el chef de Atzaró, en el que se podrá participar en una rifa solidaria con premios cedidos por empresas pitiusos. El precio por adulto es de 50 euros y por niño, de 20 euros.