Premios Astarté: Ibiza, epicentro del audiovisual un año más

Can Ventosa fue anoche el epicentro de las caras más conocidas del mundo del audiovisual. Con ocasión de la gala de los Premios Astarté, conducida por Eva Soriano, decenas y decenas de famosos desfilaron por la alfombra roja antes de entrar en el auditorio, donde se hizo entrega de estos galardones del Festival de Cine de Ibiza, Ibicine. No fue nada fácil escoger a los mejores, el jurado estuvo deliberando durante cuatro horas por la mañana.

Esta gala de inauguración de la sexta edición de Ibicine tuvo como protagonistas la emoción, el talento, la música y el sentido del humor e incluyó un Astarté de Honor especial, entregado por Lara Palma, para la cómica Eva Soriano, que lo recogió sorprendida y agradecida. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando la actriz Paula Gallego subió al escenario para recordar a Laura Gómez Lacueva, protagonista del cortometraje ‘Plastic Killer’, quien falleció la semana pasada víctima del cáncer. Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo recibió el Astarté de Honor por la divulgación del cine español de manos de la consellera insular de Promoción Económica, Maria Fajarnés.

Eva Soriano dio el primer galardón de la noche, aunque en esta labor también la secundaron otras personalidades, como Virginia Yagüe y Juan Vicente Córdoba, miembros del jurado, quienes entregaron los Astarté con dotación económica (aportada por la entidad DAMA), al Mejor Cortometraje Documental y de Ficción, ‘Sembrando el futuro’ y ‘Tula’, respectivamente. Ambos reciben, además, un sello de calificación directa para los Goya de 2024.

La gala contó con Víctor Elías como director musical, que abrió el espectáculo interpretando un tema de ‘El Zorro’, película a la que esta ceremonia rendía homenaje por su 25 aniversario. De hecho, Elías protagonizó uno de los momentos más brillantes junto a Eva Soriano, con su tributo al compositor Ryuichi Sakamoto, autor de la banda sonora de ‘El último Emperador’, fallecido en marzo de este año.

Gala Robles ejerció como directora artística dando vida, junto con su equipo de bailarines, a varios temas de ‘El Zorro’, y Belinda Washington emocionó a los espectadores cantando ‘La llorona’. La otra nota musical de la noche la puso el cantante Agoney, que interpretó los temas ‘Edén’ y ‘La gata bajo la lluvia’.

Alfombra roja

En la alfombra roja previa a la gala, Helher Escribano, directora de Ibicine, se mostró muy satisfecha con haber llegado a la sexta edición: «Precisamente con las seis ediciones nos dan este calificador de festival colaborador de los Goya, porque ya tiene una consolidación y se puede decir que sigue vivo y que este festival no va a morir». Enseguida comenzaron a llegar las estrellas de la noche mientras Lara Palma, que presentaba la alfombra roja, animaba el ambiente y a las decenas y decenas de fans y curiosos que aguardaban tras las vallas de seguridad.

La pareja formada por Cecilia Gessa y Carlos Bardem fue de las primeras en aparecer. Gessa acudía con cuatro nominaciones por su corto ‘Princesa’, que denuncia la violencia machista. «Siempre hay nervios, pero vengo con el ‘no’ por delante para estarlo menos. Y que el corto haya sido seleccionado y obtenido cuatro nominaciones entre los 1.500 que se han presentado, ya es todo un premio», comentó la directora y actriz en la alfombra roja, resaltando que estas nominaciones dan visibilidad al trabajo del sector. También fue preguntada por la temática de su pieza: «Los festivales están tomándose el interés de ir más allá del simple entretenimiento. La cultura es poder llegar cuanto más lejos mejor y contar temas importantes como lo es hoy, desgraciadamente, la violencia de género».

Sobre su relación con la isla, Cecilia Gessa señaló que la conoce lo suficiente «como para querer volver todas las veces que pueda». Carlos Bardem se mostró orgulloso del trabajo de su pareja y aseguró que él estaba mucho más nervioso: «Ha hecho un corto estupendo y aplaudo mucho la valentía de Cecilia por afrontar en sus cortos temáticas que son complejas y que a veces incomodan, pero hay que mostrarlas y que nos lleven a todos a pensar cómo ser una sociedad mejor». En este sentido, habló de la importancia de que la cultura no sea sólo puro entretenimiento y que invite a reflexionar. Sobre Ibiza, destacó que la visitó por primera vez sobre los 17 años y que desde entonces ha ido visitándola.

La actriz Paula Gallego, invitada de honor, declaró estar contenta de visitar por primera vez la isla: «Es muy bonita y tiene muchas cosas por conocer, como la cultura». También avanzó que muy pronto vuelve a Ibiza por trabajo, pero no pudo desvelar nada más.

La intérprete ibicenca Ana Vide acudía nominada como mejor actriz en el cortometraje ‘Ellas’. Celebró que la pieza lleva «un recorrido muy bueno» y que este es su primer cortometraje como productora. «Amo mi isla, me siento muy querida y cuidada y estar nominada en casa me hace especialmente feliz», agregó.

En ‘Ellas’ se busca visibilizar la figura de la mujer embarazada: «El proceso de embarazo y posparto es muy largo y, como actriz, suele ser una temporada en la que estás sin trabajar. Así que nosotras decidimos ponernos manos a la obra y revindicar el papel de la mujer embarazada, que no es para nada una mujer enferma».

La ibicenca comentó que ya piensa en el próximo proyecto, por lo que continuará produciendo.

La de ayer era la cuarta vez consecutiva que Eva Soriano presentaba la gala. «¡Y las que me quedan!, a no ser que me despidan de forma fulminante», bromeaba en la alfombra roja. «Siempre hay nervios, pero estoy más tranquila que en años anteriores porque ya sé cómo va más o menos la película», añadió antes de explicar que ha veraneado mucho en Ibiza y que ahora puede disfrutar de ella en un momento que no es temporada alta: «Estoy encantada de estar aquí porque esto no es solo trabajo, sino también un punto de desconexión, porque esta isla te atrapa».

Teresa Fernández-Valdés, miembro del jurado, subrayó que «Ibicine es un festival de referencia» y destacó la cantidad de cortos, su calidad y la diversidad de género, «lo que enriquece mucho el festival».