La cineasta Cecilia Gessa, en Ibiza: «Muchas mujeres hemos sufrido maltrato y lo hemos normalizado»

La directora, productora y actriz madrileña Cecilia Gessa estuvo el pasado miércoles, 8 de marzo, en Ibiza para participar en la sesión especial del Día de la Mujer de Ibicine y presentar su cortometraje ‘Princesa’ junto a uno de sus protagonistas, el actor Harlys Becerra.

¿Qué tal fue el cinefórum de Ibicine?

La sesión de cine y el coloquio posterior fueron muy interesantes, intensos y emotivos. Me acuerdo ahora y te juro que me emociono todavía. Es importante visibilizar todas las violencias de género que existen, porque desgraciadamente hay muchas.

El evento se programó el miércoles en el Centro Cultural de Jesús a partir de las 19.30 horas. Sé que tenía poco margen de tiempo, pero ¿le hubiera gustado estar en la manifestación del 8M de Ibiza?

Si lo hubiera sabido me planto ahí, en caso de tener tiempo. Yo en Madrid soy de las que me lanzo a la calle la primera y no salgo de allí hasta que termina. Me parece esencial estar ahí. En esta ocasión quise estar en esta sesión especial de Ibicine dedicada a la mujer porque también es una manera muy importante de aportar mi granito de arena por el 8M.

¿Cómo nace ‘Princesa’?

Surge de la necesidad de visibilizar el maltrato psicológico, que es la antesala del maltrato físico. Principalmente me motivó el hecho en sí de tocar un tema que desgraciadamente sufrimos prácticamente todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, en mayor o en menor medida. Es una violencia que es muy difícil de demostrar y denunciar al no haber un golpe o una herida. Es algo que yo también en su momento sufrí y quise contarlo a partir de este trabajo. Es cierto que este corto surge de una película que he terminado de escribir hace poco. Decidí probar primero el tempo que tenía en mi cabeza, contar la historia sin artificios, sin acelerar, sintiendo que estaba ahí viendo a esta pareja, que interpretan excepcionalmente Nerea Barros y Harlys Becerra. Quería mostrar lo que para mí no es el amor a través de Juan, el personaje al que da vida Harlys. Es un hombre que tiene totalmente manipulada a su pareja, que dicho sea de paso es una mujer fuerte e independiente. Es algo que me interesaba mucho reflejar, que cualquier mujer puede ser víctima de maltrato.

Cuenta que usted misma fue víctima de maltrato psicológico. ¿Cómo afrontó la situación?

Para hacer este cortometraje me he basado en mi propia experiencia y en lo que he visto a mi alrededor, porque yo he sido consciente de este tipo de violencia muchos años después. Antes yo no sabía que había sido maltratada, que lo que había sufrido era violencia y que era penable. Creía que era algo normal porque venimos de una educación en la que, de alguna manera, a las mujeres se nos ha enseñado que tenemos que soportar, que tenemos que estar bajo la sombra del hombre, que tenemos que ser sumisas... Reaccioné sobre todo cuando me di cuenta de que el paso siguiente era la violencia física. Ahí me asusté, reculé y me di cuenta de que estaba pasando algo que no quería vivir y corté esta relación. Le eché de mi casa y nunca más quise saber de él. Hace veinte años no había la información que hay ahora. Hemos avanzado mucho en eso, está el 016, hay protocolos, puntos violeta y asociaciones como MUM, Mujeres Unidas contra el Maltrato, con la que colaboro muchísimo y que hace una labor impresionante. Ahora hay donde acudir y sabes, sobre todo, qué es lo que tienes que hacer. Hace dos décadas no. Cuando este cortometraje, ‘Princesa’, se proyecta no solo en festivales sino también en otro tipo de eventos, por ejemplo en institutos o universidades, en los coloquios posteriores queda en evidencia que somos muchas las que hemos sufrido maltrato y lo hemos normalizado. Por eso creo que es importante darle el grado de peso que tiene a la violencia de género.

¿Qué señales nos pueden alertar de que estamos metidas en una relación abusiva?

Hay muchas: Si te sientes incómoda, triste, no te atreves a hablar, no tienes iniciativa, si te empiezas a apagar y pierdes tu identidad, si tu pareja te alza la voz, te dice que ‘eso está mal’, si no te deja opinar o te hace callar o si te aleja y te pone en contra de tu propia familia o amigos... Los celos y la posesión son también señales evidentes. Lo que pasa es que las mujeres estamos criadas para perdonar constantemente y para excusar, por eso creo que tenemos reeducarnos a nosotras mismas y dejarnos guiar por las sensaciones que tenemos. Hay muchos pequeños detalles que conforme va pasando el tiempo se van acrecentando, porque el maltratador, cuando ve que va ganando terreno cada vez suele ser más descuidado y evidente. Ahí entra el entorno de la víctima, que con mucho cuidado, si empieza a ver señales, debe intentar hacer ver a esta persona que está en peligro.

El título de su corto nos remite a los estereotipos sexistas de las princesas de cuento.

Sí. A todas desde pequeñitas nos han ido inculcando y metiendo con calzador, así como quien no quiere la cosa, que tenemos que ser princesas rescatadas por nuestro príncipe. Hay ahí detrás una cosa oscura y turbia que a mí me pone los pelos de punta.

‘Princesa’ es un proyecto que ha sacado adelante con Gessas Producciones. ¿Qué le llevó a crear su propia productora?

Comencé con Gessas Producciones porque tenía la necesidad de poder transmitir lo que me inquieta, lo que me duele, lo que me emociona, lo que me parece injusto...En general, todos mis proyectos, la mayoría dramas o dramedias, tienen un trasfondo social o hablan de cosas que me importan. Además, yo no valgo para esperar a que me llamen, soy muy inquieta, muy hiperactiva y tengo mucha creatividad y un don especial para hacer equipos. Me he centrado en cine, pero también en montajes teatrales, que es algo que está conmigo desde pequeña porque mis abuelos eran actores de zarzuela y de teatro. Dirigir, en especial, me produce mucha felicidad. Soy una persona bastante introvertida y a través de mis trabajos me siento muy libre. Es una herramienta perfecta para poder comunicarme con el mundo.

Con Gessas Producciones también hizo en 2021 un campaña creada por el 8 M, ‘Juntas somos más fuertes’...

Sí. La hice por iniciativa propia, quería aportar un granito más grande de arena al 8M uniendo para la campaña a muchos compañeros y compañeras, no solo de la profesión, sino también periodistas, escritoras...porque creo que es importante que los que nos dedicamos a la cultura utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance para llegar a muchas más personas. Creo que el 8M está cobrando unas dimensiones muy importantes y es una fecha señalada, no solo para la población femenina sino también para la masculina porque lo que se persigue y lo que necesitamos es la igualdad real entre hombres y mujeres, que cada uno tengamos nuestro espacio y nuestro lugar. En esa campaña la gente se volcó mucho y disfruté mucho de la experiencia. De hecho estoy preparando un evento muy interesante para el 8M de 2024 con la idea de que se convierta en una cita fija en los años posteriores.

En esa campaña del 8M participaron su pareja, Carlos Bardem, y su suegra, Pilar Bardem, que para usted ha sido todo un referente...

Ha sido y es un referente imprescindible en mi vida. Antes de conocerla para mí ya era grandísima, pero lo fue más cuando vi cómo era, cómo se desvivía por los demás. Eran innatas en ella sus ganas de ayudar y de reivindicar, de superarse y de apoyar a las mujeres por encima de todo. Vivió una época muy complicada en la que, incluso, ser actriz no estaba bien visto. Ha sido una mujer que ha luchado muchísimo, que ha sacado adelante una familia y que ha hecho mucho por la cultura y por las mujeres. Era muy sabia y muy sensible. La echo muchísimo de menos, pero la tengo siempre conmigo. De hecho he de confesar que siempre llevo algo suyo encima porque me da muchísima fuerza y cuando tengo momentos bajos recurro a ella. Sus hijos tienen su esencia.

¿Le ha costado mucho abrirse paso como cineasta y productora?

Me cuesta cada día, constantemente. Es muy difícil por muchos aspectos, por haber sido actriz y querer dirigir, por ser mujer, porque somos los que somos y no hay hueco para todos aunque lo parezca. No es fácil que te den la oportunidad, tampoco lo es conseguir subvenciones y apoyo institucional. Tienes que estar demostrando constantemente lo que vales y hay muchos intereses. Para mí cada día es una lucha, me encuentro con muchos impedimentos a diario y en cada proyecto, lo que pasa es que soy muy insistente y no me doy por vencida, es algo que me han inculcado Pilar, mis padres, mi abuela, mi pareja y mis amigas.