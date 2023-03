Reivindicar el buen periodismo, el que se hace también en los periódicos y medios de comunicación de la periferia, y que sirve para divulgar y acercar la medicina al gran público. El acto de entrega de la novena edición del Premio de Periodismo de la Fundación Instituto Roche en medicina personalizada de precisión, que se celebró el miércoles por la tarde en Madrid, sirvió para visibilizar la apuesta de periodistas y medios de comunicación por la información de un sector que hace años a duras penas se abría paso entre otros contenidos con mayor peso en las redacciones, como la política.

La periodista de Diario de Ibiza Marta Torres recogió el primer premio en la categoría de medios impresos y digitales por su reportaje ‘Anestesia: mientras duermes’, publicado en este periódico el 2 de abril de 2022, y que explica con detalle la labor del anestesista durante una operación en el Hospital Can Misses. Elsa González, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), le entregó el galardón, y agradeció a Torres su «trabajo de hacer cultura de la salud, la gran aportación al periodismo por la calidad de esa información, por esa especialización». González también destacó las fotografías de Toni Escobar que ilustraban el reportaje. Casualmente, la periodista también entregó a Marta Torres el primer premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Grupo Norte en 2016 por varios reportajes publicados en Diario de Ibiza.

Marta Torres y los sanitarios

El presidente del jurado, Manuel Campo Vidal, expresidente de la Academia de la Televisión y director del Instituto de Comunicación Empresarial, destacó en su discurso la dificultad para «colocar» sus contenidos que tradicionalmente han tenido en los medios los periodistas que tratan temas de sanidad o salud, algo que ha cambiado radicalmente a raíz de la pandemia, cuando las informaciones de estos temas han ganado mucho peso.

Sin embargo, Marta Torres aclaró en su intervención que, por el contrario, ella no se topa con dificultades: «Tengo la suerte de que, a diferencia de lo que ha dicho Campo Vidal, tengo que forcejear muy poco con mis jefas, porque reman siempre a favor de mi trabajo, no tengo que discutir ni explicar ni suplicar: siempre me dicen ‘lo que quieras, el espacio que quieras’». La periodista ibicenca también agradeció las facilidades que le da el Hospital Can Misses: «No nos pone pegas casi nunca, siempre que proponemos algo nos deja entrar; iba a decir que hasta la cocina, pero no, hasta ahí no, porque la gestión es de una empresa, y hemos entrado antes en los quirófanos que en la cocina del hospital».

La expresidenta de la FAPE entregó el premio a Torres, a quien ya había dado otro nacional sobre violencia de género en 2016

Torres agradeció a los profesionales sanitarios que le hayan abierto las puertas de «consultas, gabinetes, ambulancias, laboratorios, quirófanos...»: «No les puedo estar más agradecida». También relató cómo surgió el reportaje premiado, a raíz de una entrevista al jefe de Anestesiología de Can Misses, que le dijo que su trabajo era muy desconocido y que parece que el anestesista está ahí sentado y no hace nada. «Pues vamos a contarlo», respondió Torres, que propuso hacer un reportaje sobre todo lo que hace este especialista durante una operación. «Este reportaje surgió como surge todo, por la curiosidad», agregó.

Un premio de referencia

La presentadora del acto, celebrado en el centro ABC Serrano (la sede histórica de este periódico), resaltó que el premio es «uno de los más prestigiosos que hay en España de periodismo de medicina», y Campo Vidal aseguró que es «un premio de referencia». El prestigioso periodista relató que el jurado «lo tuvo muy difícil» (se presentaron más de 270 trabajos): «Hay una calidad narrativa y audiovisual extraordinaria. Estos premios sirven para darse cuenta de que no solo en las grandes capitales se hace un periodismo extraordinario. Hemos valorado que haya un valor informativo, que tenga un interés social, que hagan una aportación a la sociedad. Agradezco esta alianza entre informadores y científicos», prosiguió.

La ganadora en la categoría de medios audiovisuales fue Cristina Mitre por su podcast ‘Alzhéimer, el ladrón de la memoria’, del canal ‘El podcast de Cristina Mitre’, y el accésit se lo llevó el equipo ‘ConCiencia’ por el programa ‘Más allá de la ecografía’, emitido en el programa ConCiencia de Canal Sur TV y Andalucía TV. El accésit de la categoría de medios impresos y digitales lo ganó Verónica Palomo por su reportaje ‘Mujeres invisibles: el sesgo de género en medicina que urge erradicar’, difundido en la Revista Consumer.

Marta Torres estuvo arropada por su madre, Mari Carmen Molina, por la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, y por el subdirector general de Contenidos de Prensa Ibérica Joan Serra.

Además de Campo Vidal y González, el jurado estaba formado por Graziella Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud; Alipio Gutiérrez, director de contenidos de salud de Telemadrid y Onda Madrid; Coral Larrosa, redactora de Informativos Tele 5, y Javier Tovar, director de EfeSalud de la Agencia EFE.

El secretario del jurado (con voz, pero sin voto) es Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, que subrayó en su discurso la faceta vocacional que comparten tanto los periodistas como los científicos, y puso de relieve que la ilusión y la implicación al abordar el trabajo es fundamental para conseguir resultados brillantes.

Los jurados tenían que evaluar los trabajos presentados al concurso sin saber dónde se habían publicado.