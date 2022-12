La Audiencia revisa de oficio decenas de condenas por la ley del ‘solo sí es sí’

La Audiencia Provincial de Balears está revisando de oficio todas las condenas por delitos sexuales de personas que están encarceladas y podrían beneficiarse de una rebaja de la pena por la ley del ‘solo sí es sí’. Son decenas de sentencias, según explican fuentes judiciales, por agresiones y abusos sexuales dictadas en los últimos años por abusos y agresiones en las islas.Los magistrados de las dos secciones penales de la Audiencia han mantenido algunas discrepancias sobre cómo llevar a cabo estas modificaciones. Los jueces han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas para sellar un acuerdo que unifique el criterio, pero las diferencias de posición han retrasado la firma de este documento.

Tras la primera reunión se optó por aguardar a que el Tribunal Supremo se pronunciara y marcara el camino a seguir. El alto tribunal lo hizo con el caso Arandina, en una sentencia que rebajó las penas para los acusados por la reforma legal, pero quedó lejos de fijar doctrina. El Supremo concluyó que es «obligatorio» revisar las condenas para «acomodar» la pena a la legislación más favorable al reo, pero descartó aplicar rebajas generalizadas y señaló que debe estudiarse «caso por caso». Tras esta resolución, los jueces de la Audiencia Provincial mantuvieron la semana pasada una nueva reunión en la que aparecieron importantes divergencias sobre el criterio a seguir. Aunque se elaboró un documento para unificar posiciones, todavía está pendiente de firma a la espera de cerrar flecos, explican las fuentes consultadas.

Mientras, algunos de los magistrados de la Audiencia han comenzado ya a revisar de oficio, sin que los afectados presenten alegaciones, todas las sentencias por delitos sexuales de las que han sido ponentes en los últimos años. La lista se ha acotado a las que afectan a personas que están actualmente cumpliendo condena en prisión para determinar si pueden beneficiarse de una rebaja por las modificaciones que supone la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los jueces han comprobado que son varios los casos afectados, pero por el momento solo dos presos han sido excarcelados como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación. Son dos jóvenes que estaban cumpliendo sendas condenas de tres años de cárcel por una agresión sexual. El tribunal de la sección segunda decidió dejarlos en libertad de forma «inmediata» a principios de noviembre al concluir que con la reforma legal solo podían ser condenados a dos años de prisión, tiempo que ya habían pasado entre rejas.

También la Fiscalía ha empezado a aplicar rebajas en sus propios escritos de acusación. La semana pasada, un hombre acusado de violar a otro en Mallorca se benefició de un descuento en la condena. Fue sentenciado finalmente a dos años de reclusión, ya que se le apreciaron dos atenuantes, y llegó así al límite mínimo para que la condena quede suspendida, por lo que ni siquiera será encarcelado gracias a la ley del ‘solo sí es sí’.

Prohens recrimina a Montero que la norma ha rebajado «108 penas a agresores sexuales»

La ministra recuerda que la propuesta del PP «recupera la violencia e intimidación»

La presidenta del PP y diputada en el Congreso exigió ayer la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la rebaja de penas ya a 108 agresores sexuales gracias a la ley del ‘solo sí es sí’ aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a instancias de la ministra de Podemos.

El lunes se produjeron 19 rebajas de penas, 22 el pasado viernes, 16 condenados ya han sido excarcelados y son también 16 las comunidades en los que violadores se han visto beneficiados con la ley, según el PP.

Ayer en el Congreso, Marga Prohens preguntó a la ministra: «¿De verdad no cree que una ley mal hecha debe corregirse? ¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma alguna responsabilidad? Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero sentada todavía en la bancada azul?». Prohens volvió a recordar que si Montero sigue considerando acertada la ley y no piensa corregirla, «es porque ignoró a todos quienes le advirtieron que pasaría lo que está pasando: CGPJ, PP, asociaciones de jueces y fiscales. Y si ahora no quiere corregirla, ¿es porque la ley ha conseguido el objetivo que usted perseguía?».

Montero le recordó que la propuesta del PP «recupera el esquema de violencia e intimidación que desde los organismos internacionales les llaman a evitar una posible revictimización de las agredidas».