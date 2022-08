Tras haber amenazado y acosado en vivo y en directo a una trabajadora del histórico establecimiento vigués 'A Tapa do Barril' al negarse a pagar por una empanadilla, argumentando que le hacía promoción al local con una grabación de vídeo, YouTube ha cancelado el canal de Borja Escalona pocas horas después de que el incidente se hubiera hecho viral a través de las redes sociales y suscitara miles de reacciones contra él.

El youtuber tenía hasta ayer en torno a 35.500 suscriptores en su antiguo canal, pero tras el polémico y desagradable incidente que protagonizó el pasado fin de semana en 'A Tapa do Barril', local al que entró con el objetivo de probar gratis sus famosas empanadillas mientras grababa el vídeo de su visita, ha provocado reacciones de todo tipo en las redes sociales, siendo la mayoría mensajes de apoyo al bar vigués y críticas contra la actitud de Escalona. De hecho, en la actualidad se sitúa en Twitter como uno de los "trending topic" de la jornada.

En su visita a Vigo, Escalona pide la última empanadilla que quedaba en el local, advirtiendo a la empleada de que él solo come "cosas gratis". En el vídeo, que el mismo comparte, se ve como luego el 'youtuber' amenaza con que sus seguidores "dejarán malas reseñas" y que "os va a llegar una factura de mi empresa por 2.500 euros por la promoción que os he hecho", cuando la empleada del local le pidió que abonara lo que había comido.

A raíz de las críticas y denuncias recibidas, la plataforma digital ha cancelado finalmente la cuenta del "youtuber", que a las pocas horas pasó a crear una nueva para continuar subiendo sus vídeos. Entre los primeros que ha colgado, se encuentra uno en el que explica cómo "lo han conseguido echar de las redes sociales", intentando tocar la fibra de sus espectadores, porque en otro vídeo Escalona carga contra todos los que han vertido sus críticas y señala que "me preocupan las horas de visualizaciones, pero no os preocupéis porque el trabajo me lo vais a hacer vosotros".

A continuación, Escalona indica que "a vosotros el odio os mueve, y las cosas que hacéis no las hacéis porque vosotros queréis, sino porque yo las induzco, os sugestiono. Entonces, ahora mismo, me voy a grabar un vídeo a mí mismo lloriqueando porque me han tumbado el canal de YouTube para ver como vosotros, en un solo día, conseguís que yo tenga 4.000 horas de visualizaciones, más de 1.000 suscriptores, volváis a colocar mi canal donde tiene que estar y os voy a volver a utilizar, a vosotros y a vuestro odio para monetizar un canal de cero", concluyó.