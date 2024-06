Un hombre de Ibiza denuncia por tercera vez a su madre por continuos malos tratos

Un hombre de 28 años de edad denuncia los malos tratos continuados que sufre por parte de su madre, de 57, con la que convive y que según cuenta tiene problemas de alcoholismo. «Cuando bebe -algo que sucede casi a diario-se pone agresiva y arremete contra mí», relata el joven a este diario, «si tengo suerte, cada cinco semanas». «Me ha llegado impedir entrar en casa obligándome a dormir en casa de mi abuela», continúa.

La víctima ha presentado, a lo largo de los últimos ocho años, tres denuncias en la comisaría por las agresiones que ha sufrido. La última, el pasado 21 de mayo de madrugada después de otro episodio en el que denuncia que su madre lo arañó en la espalda, los brazos, los antebrazos y la clavícula, como describe el informe médico del centro de salud de Vila, tras iniciarse una discusión entre ambos.

«Estuve todo el día fuera y cuando llegué a casa, a las 22.30, ella no estaba. Cuando llegó, borracha, me empezó a decir que no podíamos seguir viviendo juntos», cuenta el joven. Una escena que, por otro lado, asegura que se repite con asiduidad.

El hombre decidió no continuar con la conversación y preparar la cena para las dos pero cuando se dispuso a comer, relata que la mujer empezó a incordiarlo quitándole la cuchara de las manos e incluso tirando el plato de comida al suelo.

«Empecé a fregar lo que había esparcido y entonces se abalanzó sobre mi espalda y fue cuando me empezó a arañar y a darme golpes», continúa explicando. Entonces, la presunta agresora intentó agarrar el palo de la fregona con la que estaba limpiando el suelo y le tiró las gafas al joven, que la amenazó con llamar a la Policía Local.

Dificultad para encontrar casa

«Al rato vino la ambulancia y los sanitarios la atendieron mientras ella les insistía en que quería ir de fiesta a una discoteca», detalla. Posteriormente, se dirigió al centro de salud ubicado en la carretera de Vila hacia Sant Josep para que le valoraran las heridas y más tarde, a denunciar la nueva agresión en la comisaría.

La víctima asegura que ya «no aguanta más» pero señala cómo le resulta, por otra parte, muy «complicado» encontrar una vivienda asequible para poder independizarse a largo plazo y dejar de prestar ayuda a su madre. De hecho, dide que quiere que vaya a Proyecto Hombre para poner fin a su adicción. «He estado buscando y trabajando de temporada y con los ahorros que tengo, tampoco podría pagarlo», lamenta.

El año pasado, el juzgado de lo Penal número 3 de Ibiza condenó a la agresora y le impuso una orden de alejamiento de cien metros durante un periodo de seis meses por un delito de maltrato físico continuado en el ámbito familiar.

Además, el juez pidió para la condenada el pago de una indemnización de 140 euros y las costas del proceso judicial, así como la privación del uso o tenencia de armas y la obligación de realizar trabajos comunitarios durante un total de 56 días.

Una vez terminado el periodo de condena, el hombre asegura que las agresiones se reiniciaron y que volvió a denunciar, en este caso al juzgado de Instrucción número 2, sin que se haya dictaminado nada más al respecto.

