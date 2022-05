Los asociaciones de Ibiza contra el cáncer piden unidad política para mejorar la atención oncológica

Un frente común de todas y cada una de las instituciones y administraciones pitiusas y también de la sociedad civil. Las asociaciones que luchan contra el cáncer reclaman una «unión de todos, más allá de los colores políticos» para lograr que Ibiza y Formentera vuelvan a contar con cinco oncólogos para que los enfermos de cáncer pitiusos «reciban la atención que necesitan y merecen».

Esta ha sido la principal petición que realizan los portavoces de estas asociaciones -AECC, Apaac, Fundación Elena Torres, Aspanob, Proyecto Juntos y Moviment Pitiús Pro Radioterapia- a la salida de la reunión que mantuvieron ayer con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell. La reunión tuvo un carácter simbólico, ya que el Consell no tiene competencias sobre esta materia, pero sí que sirvió para mandar un mensaje claro: la necesidad de mantenerse unidos para hacer fuerza y lograr sus propósitos.

«Toda la sociedad debe colaborar, ya sea para hacer presión, para concienciar o para aportar lo que pueda. Necesitamos cinco oncólogos», declaró a la salida del encuentro Maribel Martínez, presidenta de Apaac, «ahora tenemos 1,75, y pronto contaremos con otro más, pero no es suficiente, queda mucho por hacer». Martínez pidió ayuda para que la vivienda deje de ser un problema para los especialistas que llegan de fuera de la isla y puso el ejemplo de la particular que ha ofrecido un piso de su propiedad a una oncóloga a un alquiler de precio razonable: «Hemos hablado con la propietaria del piso y le ha hecho un precio especial. Necesitamos gente con empatía y ganas de ayudar». En este encuentro también pidieron al presidente del Consell que preste su ayuda para paliar este problema.

Por su parte, la presidenta de AECC, Carmen Villena, se mostró «esperanzada» por la llegada de la nueva oncóloga procedente de Son Llàtzer, después de que su nombramiento apareciera en el BOIB: «El plazo máximo para su incorporación es de 30 días», y aseguró que «todas las asociaciones vamos a una para que los pacientes y la sociedad de Ibiza tengan la atención sanitaria que se merecen».

«Te sientes hundido»

Vicky Ferrazzano, de la Fundación Elena Torres, insistió en la importancia de contar siempre con el mismo equipo médico durante el tratamiento de la enfermedad, y puso como ejemplo su caso personal. «Puedo hablar como enferma, ya que padezco un cáncer de mama con metástasis en el hígado», explicó, visiblemente emocionada, «y un día me visita un médico, y al mes siguiente me visita otro que no me conoce y no sabe mi historia, y se tiene que poner a estudiar en el ordenador quién soy y qué tengo. Esto, al enfermo, le hunde». La portavoz insistió en la importancia del acompañamiento y el trato personal: «Tener a una persona con la que contar y colaborar, y él te siga, y te conozca, y que sepa tus debilidades y tus alegrías».

Ferrazzano agradeció la colaboración del Consell y pidió que desde Ibiza «se reclamen con fuerza en Palma» estas reivindicaciones.