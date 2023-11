El Ibiza MICE Summit es un encuentro anual, creado y liderado por el Palacio de Congresos de Ibiza e Ibiza Convention Bureau cuya tercera edición se ha extendido del 25 al 28 de octubre, y que ha tenido como cita destacada el Foro de debate, conocimiento e inspiración para abordar temáticas de actualidad y de transformación del sector, de la mano de reconocidos profesionales.

El Palacio de Congresos de Ibiza acogió este evento que contó con 150 asistentes, entre los que se encontraban representantes de 21 agencias y clientes de eventos corporativos de diferentes mercados europeos -especialmente de los mercados español, británico, francés, alemán, suizo, belga, portugués e italiano-, quienes realizaron un ‘fam-trip’ paralelo para recorrer la isla y conocer de primera mano la oferta de Ibiza para el turismo de reuniones. También tuvieron la oportunidad de conectar los proveedores locales y agencias invitadas durante la jornada de trabajo B2B que se celebró el viernes en el hotel TRS de Sant Antoni, facilitando 400 encuentros comerciales con el fin de generar negocio en el sector.

El Foro de debate, por su parte, se celebró el jueves 26 de octubre y acogió una charla sobre neuromarketing a cargo de la consultora Raquel Fructos sobre la importancia de entender cómo funciona el cerebro del consumidor con el fin de diseñar estrategias más efectivas para que las marcas creen impacto. Después fue el turno de la mesa ‘Eventos sobre ruedas, adentrándonos en el sector del automóvil’, que contó con Emilio Herrera, presidente y CEO de Kia Iberia; Ramon Vila, Managing Director de Driving Events, Driving Logistic & Wecarsolutions, y Hannah Hageman, Head of Automotive maximice events group. La mesa fue moderada por Peter Rawlinson, consultor internacional de comunicación en el mundo del motor.

El tema del ‘legado’ de los eventos MICE llegó de la mano de Esperanza Iglesias, de GenÉthico, quien explicó las claves del impacto positivo que puede tener un evento o reunión en el lugar donde se ha celebrado. El último ponente de esta tercera edición fue Jorge Brown, presidente del Global Institute for the Future of Tourism, que dedicó su intervención a ‘La situación del turismo mundial’

Ibiza MICE Summit cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza, Ibiza Travel y los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany y Sant Joan de Labritja, así como del ‘automotive partner’ KIA y de un gran número de empresas del sector MICE de la isla, especialmente CTS Events. La Oficina de Turespaña en Londres también ha ejercido de colaboradora en este evento.