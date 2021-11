El presupuesto del Govern reduce un 16% las inversiones de 2022 en Ibiza

El municipio de Ibiza recibirá un total de 12,2 millones, de euros, un 25% más que este año, con un total de 9,6 millones en inversiones, lo que supone un incremento del 70% con respecto al presupuesto de este año.

En total, la isla de Ibiza percibirá 55,9 millones de euros en inversiones: 48,9 millones a través de las conselleries del Ejecutivo autónomo y sólo siete millones de las empresas públicas, como el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) o la Agencia Balear del Agua (Abaqua), entre otras. Como cada año, el grueso de las inversiones que se prevén para Ibiza se destina al pago del peaje en sombra de las autovías del aeropuerto y Sant Antoni, finalizadas en 2007. Para el abono de la factura de las autovías se prevé el año que viene una partida de 29,1 millones, el 52% del total de las inversiones. La suma de las inversiones previstas en Vila y la amortización de las autovías supone casi el 70% de las inversiones proyectadas en la isla.

En Menorca se prevén inversiones por un valor de 55,2 millones, 700.000 euros menos que en Ibiza. En total, sumando también todas las transferencias, los gastos territorializados de la Comunitat Autònoma en Menorca en 2022 ascienden a 131,4 millones, 900.000 euros menos que Ibiza.

Los gastos territorializados de Formentera ascenderán a 16,2 millones, 200.000 euros más que este año. El Govern proyecta ejecutar en la pitiusa menor inversiones por valor de 4,2 millones de euros, un 5,2% más que este año.

Caída en viviendas sociales

La bajada de las inversiones previstas en la isla Ibiza se debe, en parte, a las cuentas previstas por el Institut Balear de la Vivienda (Ibavi) porque se están finalizando las principales promociones de viviendas de protección oficial. Este año, el Ibavi tenía en sus cuentas una inversión de más de seis millones de euros en Ibiza (para los edificios de la calle Xarc, la UA-14 de Platja d’en Bossa y la avenida Pere Matutes), pero de cara a 2022, como los proyectos apuntados ya están casi finalizados, esta cifra se reduce a sólo 221.053 euros para la redacción del proyecto de la nueva promoción de 54 VPO en el solar del antiguo edificio de Santa Margarita, en Isidor Macabich, frente a los juzgados.

El total de las inversiones proyectadas por el Ibavi en 2022 asciende a 38,7 millones, 10 menos que este año. Para Formentera se prevé una partida inicial de 62.288 euros para una nueva promoción de 18 viviendas sociales.

Inversiones educativa a la baja

La bajada de las inversiones en Ibiza se explica también por la reducción de partidas para centros educativos. Si este año, la empresa pública de Educación (Ibisec) contemplaba una inversión de casi cuatro millones de euros, en 2022 baja a 1,1 millones.

En concreto, Ibisec contempla 318.375 euros para el gimnasio del colegio de Can Misses, 662.447 euros para la ampliación de las cocinas del instituto Isidor Macabich y 158.277 euros para la reforma de los baños de Sa Blanca Dona. No aparece ninguna partida para el nuevo instituto de Ca n’Escandell, a pesar de que el Parlament ha aprobado por la vía rápida una modificación urbanística para no demorar más este proyecto.

El Consell de Ibiza percibirá 60,6 millones, un 14,5% más

La bajada de las inversiones proyectadas en Ibiza se compensa con un incremento en las transferencias de capital. La mayor parte, con un total de 60,6 millones, se destina a la financiación del Consell, lo que supone un incremento del 14,5% con respecto a este año (7,7 millones de euros más). Formentera recibirá nueve millones de euros, un millón más que este año, un 12,5% más.

Este incremento se debe, principalmente, al aumento del adelanto de la financiación previsto en 2022 por la mejora de las previsiones de ingresos por la recaudación de impuestos de la Comunitat Autònoma y también por la incorporación de fondos extraordinarios para evitar que la liquidación de 2020, por culpa de la crisis sanitaria, fuera negativa para las instituciones insulares, en aplicación de la ley de financiación de los consells.

También se suma una transferencia adicional por la compensación del IVA pendiente del año 2017 prevista en los Presupuestos Generales del Estado.

El Consell de Menorca recibirá 55,6 millones para su financiación, 7,5 millones de euros más que en 2021.