El Papa obliga a investigar una denuncia de abusos sexuales en Ibiza

La Santa Sede ha obligado al Arzobispado de Valencia a investigar la denuncia que un hombre ha publicado en redes sociales en la que asegura que un sacerdote abusó sexualmente de él en Ibiza cuando era niño. Fuentes del Obispado de Ibiza informaron de que están investigando la denuncia y que no pueden aportar más información. «Sólo podemos decir que estamos investigando para esclarecer los hechos», señalaron ayer por la mañana desde la Diócesis de Eivissa, que depende del arzobispado de Valencia.

«Los hechos» son los comentarios del denunciante en redes sociales. Según esta persona, más niños fueron víctimas de abusos por parte de este mismo sacerdote en Ibiza. «Al menos cuatro», dijo ayer a Diario de Ibiza. De hecho, aseguró, si se ha decidido a denunciar es por «el daño que hizo a otros niños», más que a él mismo. «A mí me puso tres veces la mano en el pene, pero me consta que a otro chico le hizo más daño, e incluso tuvo que escapar como pudo para no ser abusado o agredido sexualmente», dijo esta persona. «Se arrojó de un coche en marcha para evitar el abuso», aseguró. Antes de publicar su caso en redes sociales lo denunció en el Tribunal Eclesiástico de Palma, «pero no me hicieron caso», criticó.

El denunciante, que en la actualidad tiene 36 años, dijo que sufrió los presuntos abusos cuando tenía diez y era monaguillo en una iglesia de Ibiza. «De otros chicos abusó en clases de religión», añadió, e insistió en que este tipo de delitos no deberían prescribir y recordó que el Papa Francisco obliga a que este tipo de delitos sean investigados.

Por su parte, la agencia AVAN (Arzobispado de Valencia, Agencia de Noticias) confirmó ayer que un sacerdote del arzobispado valenciano viajará próximamente a Ibiza, tal vez mañana, «a petición de la Santa Sede», para entrevistarse con el denunciante.