Salvem es Club!

Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti», (Joan Manuel Serrat). La letra de esta canción nos viene como anillo al dedo para convocaros esta tarde a las 18 horas en las fantásticas terrazas del Club Náutico Ibiza, donde celebraremos un acto reivindicativo para poner en valor la labor, el trabajo, que se ha venido realizando a lo largo de casi cien años.

La voluntad de los ibicencos es clara y diáfana, lo que quieren, lo que sienten, lo que exigen de sus representantes y de las administraciones competentes y responsables es un espacio para la marina social y promoción deportiva en el puerto de Ibiza, para seguir con un trabajo, una labor, que ninguna otra entidad o institución realiza en nuestra ciudad.

Y depende de ti, de que te levantes y te rebeles contra esta inercia, esta deriva a la que nuestra sociedad ibicenca parece abocada sin freno, sin escrúpulos, del todo vale... Una sociedad cada vez más maltrecha.

El Club náutico de Ibiza es la última trinchera que nos queda a los ibicencos, un espacio abierto a toda la sociedad ibicenca, un referente social, cultural y deportivo.

En nuestras instalaciones pasan, por la escuela de vela, más de 500 niños para tener su primer contacto con la navegación, más de 400 bautismos de mar a escolares. Desde hace veinte años impulsamos el proyecto ‘Un mar de posibilidades’ para acercar el mar a personas con discapacidad, para que puedan disfrutar de las propiedades terapéuticas que nos ofrece. Más de 350 personas, con usuarios de toda la isla y con el apoyo de los cinco municipios que ha conseguido el equilibrio entre administraciones públicas y patrocinadores privados, siendo hoy por hoy uno de los proyectos referentes a nivel estatal.

Este año vamos a retomar uno de los proyectos estrella de nuestro club: ‘Jóvens per la mar’, una actividad lúdico-educativa dirigida a jóvenes de primero de Bachillerato que se marca como objetivo la concienciación medioambiental y el conocimiento de nuestro patrimonio histórico y marítimo. Van a poder disfrutar de esta actividad más de 350 alumnos.

Si tú también te preguntas ¿por qué un club querido por todos los ibicencos está en peligro de desaparición?, no lo dudes, esta tarde no te quedes tomando plácidamente el café en casa, te ofrecemos un plan que no puedes rechazar: ven al Club Náutico Ibiza. Te necesitamos, queremos notar tu calor y tu estima, necesitamos tu fuerza para proyectarla a nuestros representantes políticos y administraciones responsables para que oigan clara y meridianamente qué puerto queremos, qué ciudad queremos, y, entre todos, salvem es club.

Nos acompañarán en el acto Elías Torres, Damià Verdera, los presidentes de los Clubs Náuticos de Palma y de Maó, así como los presidentes de la Asociación de Clubs Náuticos de España y de Baleares, junto con el vicepresidente de la Federación Balear de Vela y numerosas personalidades de la sociedad civil y de nuestros representantes institucionales. Todo ello amenizado por el grupo Simple Rock y mucha alegría.

Llarga vida al club! Salvem es club!