Nos vamos directos a la extinción. Si se analizan los principales problemas que sufrimos y sus posibles causas inferimos la sentencia anterior: el homo sapiens, capaz de eliminar el 70% de las especies del planeta e incapaz de cargarse a las serpientes en esta islas, ha sentenciado a muerte a su hábitat porque, qué puñetas, para qué voy a dejar de hacer lo que hago si me estoy forrando y fíjate qué tiempazo hace. Es Diari lleva tres noticias que lo atestiguan: nos cargamos la posidonia porque un centenar de listos quieren fondear by the face cerca de Vila en verano; no somos capaces de sacar adelante la limitación de coches (también en verano; ¿qué haremos cuando todo el año sea verano?) por cuestiones políticas y, como broche de oro, un pescador lanza una red de 150 metros de longitud en una de las zonas más protegidas de las islas. Sí señor. Sedal de oro. Anzuelo de platino. Un crack. Queridos congéneres, somos capaces de descifrar si hay agua en Marte, un planeta que está donde Jesús perdió la sandalia, pero ya damos por sentado que nos cargaremos el planeta en el que hace miles de años fuimos bípedos por primera vez. Luego está lo de la media habitación en alquiler por 900 euros. Si el cretino que tiene el descaro de ofrecer esto fuera el mismo de los tres casos anteriores... Pero no, es que estamos rodeados.