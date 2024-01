Contemplo una mica extasiat la foto diguem que de família de polítics molt preparats, molt contents a l’hora -més o menys- d’agafar un vol que els portin a Madrid directament. Són part de la nostra família oficial, quotidiana i de cada dia. I aquest són els noms d’esquerra, geogràficament és clar, a dreta encapçalats per Vicent Marí. Expressió de felicitat i d’alegria d’uns responsables turístics que estan a punt o almenys així ho sembla d’embarcar cap a la capital d’un país anomenat encara Espanya fins que no es demostri perfectament tot el contrari. Madrid ciutat que a dia que passa es multiplica fins a l’infinit i una mica més enllà malgrat els polítics que la controlen amb ordre i fermesa capitolina, ja sabeu, ‘de Madrid al cielo’ com deien un dia els avis fundadors de la cosa. Però l’actualitat passa per una fira internacional del turisme que a tots ens afecta i ens sensibilitza d’allò més. Un turisme vital per a la nostra supervivència, però que segons els tècnics en la matèria podria decréixer a casa nostra -i a Murcia també- un cinc per cent. Ignoro si això és poc o molt- degut al canvi climàtic, un efecte que potser dramàtic, però alguns idiotes d’extrema dreta ho neguen per activa i per passiva. Aliens a tot això des d’Ibiza es vol fer extensa a sis o vuit mesos la temporada turística. Meta ambiciosa però tal vegada no impossible. Pitjors notícies s’han confirmat al llarg de la història. D’abril a novembre podria ser l’objectiu a cobrir que amb tenacitat, ambició i desitjos poden fer-se realitat tot just a partir d’ara mateix. Obrir, per exemple, les discoteques per Sant Josep, o abans, i tancar-les per Tots Sants. I ja que hi som i no ve d’un pam pel pont de la Constitució a les portes de Nadal. Un cicle ample i poderós que a tots ens interessa. Fitur marcarà el pas, el ritme i les previsions. «La apuesta del Consell» -diu Vicent Marí- «por la formación y la especialización del capital humano de la isla, con un fuerte impulso de la Escuela de Hostelería...» així com de futures infraestructures en clara referència a la Residència d’Estudiants, l’Escola Oficial d’Idiomes o el Centre Bit. A Fitur que són dos dies i tot l’èxit del món.