Santa Eulària, un Nadal sense festa

Les festes de Nadal esdevenen un temps molt especial on molts de nosaltres gaudim compartint moments amb família i amics. Durant aquesta època, retornen a casa aquells que han marxat per estudiar fora o d’altres que en acabar els seus estudis, o per altres raons, han decidit establir la seua vida fora de l’illa. A més, tornen per aquestes dates tan significatives aquelles persones que, empeses per la crisi econòmica, varen buscar oportunitats fora d’Ibiza i d’Espanya, així com aquells que varen ser forçats a deixar l’illa a causa dels elevats preus de compra i lloguer en el nostre municipi, el més car del país.

Per amenitzar aquesta època de festes, molt especial pels més petits, es fan activitats dirigides a ells, bàsicament per a ells. Al poble de Santa Eulària des Riu, Nadal s’inicia amb l’enllumenat de les places i carrers del nostre municipi, amb un concert de la banda i els cors dels diferents col·legis del municipi i una xocolatada posterior dirigida, sobretot, als més petits de cada casa.

Durant Nadal, l’Ajuntament de Santa Eulària ha organitzat activitats dirigides als més petits del nostre municipi: gimcanes, concerts, recitals de contes, pel·lícules al Teatre Espanya, activitats infantils, concurs top cuiner, escola de Nadal, cavalcada dels Reis d’Orient… una llista d’activitats molt necessària i, diria, obligatòria en aquestes dates tan assenyalades i en un municipi que pertany a les nomenades ‘Ciutats amigues de la infància’.

Però, per a les persones joves i de mitjana edat, no hi ha hagut, un any més, cap oferta d’oci, de trobada, per compartir moments amb família i amics, al poble de Santa Eulària amb l’impuls de l’ajuntament. Únicament as Puig d’en Valls s’ha celebrat una festa amb motiu de Cap d’Any, que cada any compta amb la participació de molts de vesins i vesines de la localitat.

S’ha comentat pels carrers que Santa Eulària estava morta durant aquestes festes, amb molts de bars tancats i sense activitats atractives per als vesins. Això, sens dubte, afecta negativament el nostre comerç local, als nostres restaurants i bars, i ofereix una imatge trista en aquestes dates.

Creiem fermament que l’Ajuntament de Santa Eulària ha de ser capaç d’organitzar un programa de festes que inclogui tothom, no només als més petits. No tothom pot o vol desplaçar-se a altres pobles per celebrar, fer festa i compartir moments especials. Ni tothom es pot permetre els costos dels establiments d’oci durant aquestes dates. A més, per Nadal és aconsellable evitar conduir, ja que molts esdeveniments i trobades inclouen begudes alcohòliques.

Per aquestes raons, des del Partit Socialista, reclamam a l’alcaldessa, Carmen Ferrer, del PP, que l’any que ve posi en marxa unes festes de Nadal que siguin acollidores per a les persones de totes les edats, perquè totes i tots puguem gaudir de les festes al nostre poble, compartir moments especials amb la família i els amics després de dinar o sopar, i no que haguem d’anar al municipi del costat per celebrar-les.

Ramón Roca Mérida | Portaveu del PSOE a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu