Un nou any per seguir millorant Eivissa

Som a poques hores de finalitzar un any 2023 que personalment ha estat molt especial. Ho ha estat perquè una àmplia majoria del poble eivissenc ha dipositat en mi i en el meu equip la confiança de poder seguir duent endavant aquelles polítiques de serenitat, diàleg, entesa i seny que varen marcar la legislatura 2019-2023 i que són la base de tots aquells projectes que seran una realitat en el quadrienni que hem començat enguany.

Deixam endarrere la que probablement hagi estat la legislatura més difícil de la història recent d’aquesta institució. Després d’una pandèmia que ens va agafar a tots per sorpresa i que va frenar de colp tota l’activitat social, econòmica i humana del món sencer, ens va arribar una guerra a Ucraïna que, a més d’una catàstrofe humanitària, significà una inflació de preus desbocada que, avui, encara pateixen les butxaques de les famílies d’aquesta illa.

Lluny, però, de victimismes o de discursos polítics buits, aquest Consell d’Eivissa en totes les situacions s’ha arromangat i ha posat solucions dalt la taula, mobilitzant una quantitat d’ajudes i polítiques d’estímul de l’economia de les nostres empreses i les nostres famílies com mai no s’havia vist i com, desig amb tota sinceritat, mai s’hagi de tornar a fer. Estic segur que el passat mes de maig molta gent va reconèixer en les urnes aquest esforç que tots els treballadors del Consell d’Eivissa vàrem fer sense dubtes.

Avui, però, toca mirar endavant. Cap a un 2024 en què ens espera molta feina per a poder garantir molts resultats. Aquest any que som a punt d’encetar vendrà marcat per un rècord de noves inversions que serviran per modernitzar la nostra illa i els serveis públics que tots, Consell, Govern i ajuntaments, prestam als nostres ciutadans, que és a qui ens devem.

Esperam que 2024 pugui ser ja, definitivament, l’any en què adjudiquem les noves concessions de transport públic, perquè qui es vulgui moure en autobús a Eivissa ho pugui fer en un servei digne, modern, sostenible i útil. Actualment tenim unes contractes que duen més de deu anys caducades, i que ja no donen el servei que la societat d’aquesta dècada necessita. Però, a més, el nostre compromís amb aquest transport públic és ferm, per això no ens conformam únicament amb l’adjudicació del nou servei, sinó que seguirem impulsant petites millores que poden fer més fàcil la vida als nostres vesins i a qui ens visita: millores com la nova línia que uneix els aparcaments dissuasius amb el centre de la ciutat d’Eivissa, com la parada a l’aparcament de cala Salada o com el servei de nit a la línia des Puig d’en Valls.

De fet, el 2024 el transport públic tornarà a ser, per segon any consecutiu, gratuït per a tots els titulars de la targeta insular de transport. I ho serà perquè hi creim i perquè estam compromesos amb tots els usuaris d’aquest servei: el Consell d’Eivissa és l’única Administració de Balears que es va comprometre a mantenir aquesta condició abans que el govern de l’Estat anunciàs que n’assumiria el cost. Era de justícia que ho havia de fer, com ja havia dit que ho faria a l’arxipèlag canari i, per això mateix, és de justícia que l’Estat reconegui el dret de tots els balears a tenir un conveni de carreteres que permeti millorar la nostra xarxa viària insular i dotar-la de més seguretat i més eficiència.

Encara així, no ens quedam de braços creuats, i en 2024 les nostres carreteres milloraran en gairebé tots els municipis. Començaran les més que esperades obres per acabar amb el principal punt negre de la nostra illa, la cruïlla de Los Cazadores, millorarà la seguretat a la carretera des Cubells i per als vianants de Can Tomàs, avançarem en la conversió del primer cinturó de ronda d’Eivissa en una avinguda que unirà el barri de Can Misses amb la resta de la ciutat i començaran les obres de la via ciclista i per a vianants de cala Salada, entre d’altres projectes de gran envergadura.

2024 serà també l’any de la cultura i el patrimoni. Així, després de molts anys de parlar-ne, enguany finalitzaran, per fi, les obres del poblat fenici de sa Caleta que, no ho podien fer en un moment millor, posaran la cirereta a les celebracions del 25è aniversari de la declaració de Patrimoni de la Humanitat, de la qual aquest conjunt forma part. També s’avançarà en la creació del Museu de la Mar, en la museïtzació de s’Olivera i en la creació d’un centre, ses Nou Rodades, que posarà en valor el nostre patrimoni immaterial més estimat, com el ball pagès o la cançó.

Aquest any a què som a punt de donar la benvinguda també serà any d’esport, amb l’inici del que seran dos noves infraestructures insulars que acabaran amb anys de necessitats dels nostres esportistes: el circuit de motocròs de sa Coma i el pavelló multidisciplinari de sa Blanca Dona, tots dos exemples de sostenibilitat i autoabastiment que, a més, es convertiran en centres de referència a tot Balears.

Un any en què, com el 2023, Eivissa tornarà a ser la capital mundial del triatló. Així, gràcies a l’empenta del Consell Insular, en setembre el circuit de la PTO, la lliga de triatló més important del món, tornarà a repetir Eivissa com a única seu del país i una de les poques de tota Europa. Aficionats de tot el món tendran l’oportunitat de poder venir a la nostra illa en temporada mitjana per competir al costat de l’elit mundial d’aquest esport i, a més, competir en la Copa d’Espanya de Mitjana Distància, gràcies a l’acord a què hem arribat també amb la Federació Nacional. Tot això sense oblidar les nou proves esportives declarades d’interès turístic insular que esdevenen una oportunitat d’or de poder allargar la temporada i de poder mostrar al món que a Eivissa hi ha molt més que sol, platja i oci nocturn.

I, finalment, no podria acomiadar aquest any sense destacar els grans avanços socials que gaudirem en aquest 2024, que passen per la concertació de nous serveis a entitats del tercer sector, de millors serveis per a la infància d’aquesta illa, millor atenció a les dones víctimes de violència masclista i els nostres majors i usuaris de l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, on seguim realitzant diverses millores per garantir la dignitat i el benestar de qui més ho mereix.

2024 serà, en definitiva, un any que servirà per avançar com a illa en drets i serveis, amb l’esperança que sigui positiu per a la nostra societat i per a cada un dels individus que en formam part.

Molts anys i bons i els millors desitjos per al nou any.

Vicent Marí | President del Consell Insular d’Eivissa