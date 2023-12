¡Más creatividad sin romper huesos!

Conseguir ser más atractivo remodelando nuestra estructura facial a golpe de martillazo, desaparecer de casa 48 horas sin dar señales, tomar ansiolíticos y luchar por mantenerse despierto o lamer tapas de váter (quién sabe con qué objetivo). Leía estos días que estos son los retos más virales (y absurdos) de TikTok de este año que termina. Y yo me pregunto... ¿hacia dónde van las redes sociales y hacia dónde llevan a nuestros jóvenes (y algunos no tan jóvenes)? Los desafíos más extravagantes y peligrosos hacen que los adolescentes a la caza de un like ignoren por completo la seguridad y el sentido común dispuestos a llegar donde sea por unos segundos de fama online. La línea entre la expresión creativa y la imprudencia peligrosa se desdibuja con cada nuevo reto. Sé que cambiar esto es difícil, pero todos podríamos trabajar en ello. Un deseo para año nuevo: que TikTok evolucione hacia desafíos que fomenten la creatividad sin comprometer la seguridad. Conseguir un espacio donde el entretenimiento no ponga en riesgo la integridad física ni glorifique comportamientos temerarios. Que 2024 sea el año en que el sentido común prevalezca sobre la búsqueda de la viralidad a cualquier precio. ¡Que la creatividad florezca sin romper huesos!