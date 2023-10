Cent dies que marquen el futur de l’illa

Aquesta setmana s’han complit els primers cent dies de govern des que el passat 28 de maig els ciutadans d’Eivissa dipositaren la confiança majoritària en el Partit Popular. Han estat dies intensos que han servit per marcar el rumb a seguir per avançar i consolidar un projecte clar d’illa sostenible i de futur que té en el diàleg i el consens, l’eina clau per arreglar els problemes que té l’illa i que, ara sí, s’enfronten d’una manera raonable, convençuda, sòlida i eficaç.

Des d’un punt de vista polític, el Consell Insular, atesa la seua doble naturalesa d’entitat local i autonòmica, necessita un Govern balear que escolti i reconegui els problemes i les necessitats dels eivissencs. És la primera passa per trobar solucions i, per primera vegada, després de vuit anys d’abandonament, Eivissa per fi és escoltada i és respectada. Aquesta capacitat de reivindicació i influència davant Mallorca permetrà impulsar mesures que consideram clau per abordar els principals reptes que tenim com a illa, com són la lluita contra l’intrusisme, l’accés a l’habitatge i la millora de la situació sanitària.

Per això, en aquestos primers mesos de govern s’han posat les bases d’una feina conjunta i de diàleg constant que ens han de permetre assolir reptes massa temps menyspreats i ignorats.

La situació heretada després de vuit anys és complicada, però el canvi de tarannà, la voluntat per reconèixer i afrontar els problemes ja ha tengut les primeres respostes a l’àmbit sanitari i també, per exemple, establint eines legals molt reclamades des d’Eivissa per poder prendre mesures cautelars contra pisos turístics que deixin clar als infractors que aquí hi ha normes, hi ha regles i límits que s’han complir.

Durant quatre anys, hem demostrat que som un govern fiable, que fa allò que diu i que compleix el que promet i així ho han valorat els ciutadans de l’illa.

Aquestos primers cent dies han servit per enfortir les bases de l’illa que volem per al futur: una illa per viure-hi i conviure-hi persones i entorn. Hem treballat amb moderació, responsabilitat i fugint d’extremismes i de plantejaments ideològics en favor d’acords i consens, governant per a les persones i fent compatible la millora de la qualitat de vida amb la protecció del territori.

Així, s’ha aprovat la modificació del Pla Territorial Insular que estableix noves mesures d’eficiència energètica i hídrica, que regula l’activitat turística en sol rústic i que pensa en les famílies eivissenques. S’ha aprovat un reglament de protecció del cel nocturn i de contaminació lumínica de la nostra illa i també s’ha iniciat la tramitació per a la redacció dels plans d’intervenció en àmbits turístics.

Durant aquestos mesos hem seguit implicats en una mobilitat sostenible, amb la millora del transport públic i amb noves passes cap al control i la regulació de l’entrada de vehicles en temporada alta, instal·lant càmeres al port per conèixer el número i la tipologia de vehicles que arriben a l’illa. S’ha treballat en la millora de la seguretat a la xarxa viària insular aprovant, per exemple, un dels projectes més reclamats i que suposen una intervenció important en un des principals punts negres de les nostres carreteres, l’encreuament de Los Cazadores.

S’ha treballat també en la millora de Ca na Putxa, amb un projecte per instal·lar una barrera vegetal a l’abocador i més neutralitzadors d’olors i s’ha impulsat un projecte per modernitzar i adequar la planta de transferència des Gorg, que suposarà una inversió de 2 milions i mig d’euros.

Les persones han centrat la gestió diària en aquestos primers mesos de legislatura, i per això s’han posat en marxa els primers concerts socials derivats de la Cartera de Serveis Insulars que suposen l’augment de places als habitatges supervisats i al centre de teràpia ocupacional, a més d’impulsar el primer centre de conducta greu de menors. A l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres, s’han instal·lat 90 llits hospitalaris i s’han iniciat els treballs per substituir tota la fusteria exterior de l’edifici.

L’equip de govern ha refermat en aquestos primers cent dies el seu compromís amb el municipalisme i els ajuntaments de l’illa, mitjançant l’aprovació del nou Pla general de la ciutat d’Eivissa, i destinant 4,4 milions d’euros per abaratir els rebuts de fems i firmant convenis per més de 7 milions d’euros en obres del Pla5.

En definitiva, aquest intens inici de legislatura ha permès avançar projectes i polítiques a favor d’una illa sostenible i de futur. Un futur que té a les institucions locals, insular i autonòmica treballant conjuntament en la mateixa direcció, en la mateixa voluntat de fer efectiva la transformació que Eivissa vol i necessita.

Vicent Marí | President Consell d’Eivissa