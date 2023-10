100 dies perduts

100 dies no són poca cosa, són més de tres mesos. En aquests tres mesos no hem pogut veure cap mena de gestió positiva per al municipi. Ni tan sols s’han adaptat encara. Van desbordats i han passat 100 dies.

Sant Josep ha deixat de ser un municipi gestionat per un equip de govern treballador i responsable, per passar a ser un regne d’un alcalde controlador, omnipresent i que no sap delegar funcions. Per aquest motiu, després de més de 100 dies de govern, l’Ajuntament està embussat. Ni l’alcalde ni la resta de la corporació rep a les associacions o vesins que demanen cita. No coneixem l’agenda de l’alcalde, la qual hauria de ser pública, perquè encara no saben com es fa per fer-la pública. Les factures s’acumulen pendents de pagament, ja que l’alcalde no delega signatures més i no tenen temps de firmar tot el que arriba dia a dia.

Cap de les feines que se lis varen deixar preparades damunt sa taula, ha estat posada en marxa: les barreres a la carretera de Cala d’Hort, la reforma del camp de futbol de Sant Josep o la creació de la Carpeta Ciutadana, entre moltes altres.

Però, el què és més greu, tampoc han treballat ni han informat sobre assumptes vitals per a la consecució de les fites que l’anterior govern ens havíem posat com a reptes per a un millor Sant Josep:

Si sabem alguna cosa de Casa Lola, és perquè el PSOE ho ha preguntat a un Plenari. No saben res del Passeig de la Badia de Portmany, ni de la neteja del terreny utilitzat com a abocador a Cala Tarida. Tampoc saben quina serà la seva política a partir d’ara en un assumpte tan urgent com el dels Apartaments Don Pepe.

Les persones que enguany s’han volgut inscriure a les activitats esportives municipals, han quedat espantades en veure que cap de les suposades activitats dutes a terme per clubs o empreses externes de l’Ajuntament (segons ells contractades mitjançant un conveni que, encara que demanat, no hem pogut veure) aplica ja els descomptes als quals estan obligats segons l’ordenança municipal d’instal·lacions esportives. Famílies monoparentals o nombroses, persones amb alguna discapacitat o gent gran, enguany, si volen fer pilates, pàdel i moltes altres activitats, hauran de pagar un preu pràcticament de mercat i no el preu que hauria de cobrar un servei públic.

No saben res de la nova Biblioteca de Cala de Bou, ja que pareix que no consideren important augmentar aquest servei a una zona residencial on viuen ja quasi 12.000 persones. Tampoc hem vist cap projecte per dotar d’una infraestructura molt necessària a Sant Jordi, com ara és el nou Auditori. Ja ni en parlem de la renovació de la plaça del mateix poble.

Això sí, les xarxes de l’Ajuntament de Sant Josep s’han convertit ara en una arma propagandística de l’omnipresent figura de l’alcalde Roig: al Consell rebent a la selecció femenina d’Espanya, a les festes de pobles de fora del municipi, amb moltes, moltes fotos del Sr. alcalde.

Presumeixen d’una gestió dels 100 primers dies amb una propaganda plagada de mentides:

- «Hem netejat marges de carreteres». Segons paraules del mateix Vicent Roig al Ple d’agost: l’empresa contractada només ha netejat 4 km d’herbes en el que va d’estiu.

- «En Esports i Joventut hem millorat instal·lacions i creat programes emocionants». Res de nou que no hagués quedat preparat ja per l’equip anterior i que només hi han hagut d’iniciar. Les millores a les instal·lacions, de moment, consisteixen a posar marcadors nous als camps de joc i poc més.

- «Hem instal·lat punts de recàrrega elèctrica». Mentida. Cap més de nova creació que no fossin els que ja estaven licitats, implantats i que només faltava la connexió elèctrica per posar en marxa.

- «Hem realitzat un seguiment rigorós dels contractes de concessionaris de platges». Mentida. Tots els expedients sancionadors es varen obrir abans d’entrar el nou equip de govern. Ara recullen els fruits de la feina feta. I és més, tots menys un: ses Salines i es Cavallet encara estan sent explotades per una empresa amb la qual no s’ha firmat el conveni de cessió de les concessions, la qual cosa repercuteix en un ingrés de 0 € al llarg de tot l’estiu. A més que no hauria d’estar permesa la instal·lació d’elements sense aquest conveni, l’Ajuntament de Vicent Roig ha clucat els ulls davant aquest abús al llarg de tot l’estiu.

Els mateixos regidors reconeixen davant les persones que els volen escoltar que això és molta feina i que no saben com han d’actuar. El tot poderós alcalde, més que un alcalde, pareix un pare sobreprotector i desconfiat. Ni tan sols els deixa parlar als Plens, ja que és ell qui respon a pràcticament totes les preguntes i mocions que els altres grups polítics presentam mes a mes.

Però ell no està preocupat, perquè el seu Govern encobert amb Vox, procura vigilar-les de ben a prop, les telefona quan s’enfaden i surten d’una comissió, ofeses, perquè les hi han tret una moció de l’ordre del dia i les hi demana les preguntes que faran de veu, per tal de tenir les respostes preparades i poder-les llegir per part d’algun dels seus regidors sense haver de passar gaire atabal.

Llàstima de 100 dies perduts. Esperam, pel bé del nostre municipi, que no perdin la resta dels quatre anys vinents.

Pilar Ribas Torres | Portaveu del grup municipal socialista de Sant Josep