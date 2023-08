Los hombres que matan a las mujeres son españoles, extranjeros, jóvenes, de mediana edad, mayores, ancianos, con estudios universitarios, con estudios obligatorios, analfabetos; son de clase media, ricos, pobres; alcohólicos, pero también abstemios; adictos a alguna droga y otros que no las han probado en su vida. Son trabajadores de empresas, funcionarios, autónomos, desempleados, estudiantes, altos directivos. Alguno, quizás, tenga algún problema de salud mental (que nunca es la causa del crimen), pero la mayoría no. No son locos, no son enfermos. Unos son gordos, otros flacos; altos, bajos, deportistas, sedentarios. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué las matan? Por lo de siempre: o mía o de nadie. Porque las consideran suyas, porque las quieren sometidas, humilladas, hundidas, pisoteadas, a su servicio. Abducidas. Porque no consienten que ellas tengan la más mínima autonomía, ni física ni mental, y como se sienten los amos y señores, los que imparten justicia, hasta se suicidan para escapar de las leyes y del castigo. Este continuo y terrible goteo de asesinatos de mujeres a manos de hombres es insoportable. Qué espantoso dolor el de estos niños y niñas que quedan huérfanos, rotos, eternamente desamparados. Pongamos cerco a estos maltratadores, ayudemos a las mujeres a salir de esa trampa mortal antes de que sea demasiado tarde.