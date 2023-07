Consell d'Eivissa: Un discurs d’investidura decebedor

El discurs d’investidura del president del Consell Insular d’Eivissa és una oportunitat per presentar una visió clara i entusiasta de què es vol fer els pròxims quatre anys per solucionar els problemes i reptes urgents de la nostra illa. No obstant això, en comparar les paraules de Vicent Marí amb les pronunciades anteriorment, no podem evitar sentir un déjà-vu descoratjador.

El discurs d’investidura de Vicent Marí estava basat, pràcticament, en les mateixes promeses i intencions que va presentar en la legislatura passada. Va ser un discurs reciclat, la qual cosa deixa clara la falta d’actuacions i avenços significatius durant els últims quatre anys i planteja dubtes sobre la seua capacitat de complir amb els compromisos anunciats davant de la ciutadania.

Durant el seu discurs, Vicent Marí, va destacar la importància de la protecció del medi ambient, el foment del turisme sostenible, la problemàtica dels lloguers turístics il·legals, la falta d’habitatge a un preu assequible, la necessitat de la posada en marxa dels nous serveis de transport insular, la problemàtica de la fi de la vida útil de l’abocador de Ca na Putxa, el traspàs de les competències de la gestió de les residències i de la gestió del cicle de l’aigua per part del Govern balear.

Podem compartir que són preocupacions legítimes i urgents a la nostra illa, i és comprensible que s’esmentin en un discurs d’investidura. No obstant això, quan aquestes promeses i objectius es repeteixen una vegada i una altra, sense avanços significatius, sorgeix la pregunta: què s’ha fet realment en els últims quatre anys? Té, realment, el Partit Popular d’Eivissa una preocupació real per qüestions com el medi ambient, el turisme sostenible o la falta d’habitatge? El senyor Vicent Marí ha demostrat ser excel·lent exposant els problemes que pateix la nostra illa, però en els quatre anys que ha governat, també ha deixat evidència de la seua falta de solucions o de voluntat per abordar-los.

És comprensible que els problemes complexos i arrelats requereixin temps per a resoldre’s, però el comptador de l’equip de govern de Vicent Marí al Consell ja no parteix de zero, no oblidem que fa quatre anys que governa. És essencial que les paraules es converteixin en fets i que el Consell Insular d’Eivissa demostri un compromís real per a abordar els desafiaments crucials que enfronta l’illa. I aquesta legislatura no tendrà l’excusa de culpar al Govern balear de la seua inacció i falta de capacitat.

Des del PSOE farem la nostra feina de liderar una oposició seriosa, responsable i ferma davant d’un govern del PP al Consell d’Eivissa que els últims quatre anys s’ha posat de perfil en tots els problemes que pateix la nostra illa i que no ha set capaç d’abordar les qüestions que li són competència directa, com és el transport públic. Després de l’acord del PP i Vox per governar a les Illes Balears, es fa més necessària que mai una oposició contundent en defensa dels serveis públics, dels drets i les llibertats de totes les persones, del medi ambient i de la nostra cultura. Així ho farem des del grup Socialista del Consell Insular d’Eivissa.

Josep Marí Ribas | Portaveu del Grup PSOE al Consell Insular d’Eivissa