107.000 euros muy bien gastados

Tengo que felicitar al Consell por la Festa dels Majors. Es mucho menos rancio que ir sobando a bebés por ahí, como andaba haciendo alguna consellera del Govern estos últimos días en Ibiza, y una jugada magistral para dejarse ver cuando no queda nada por inaugurar. En definitiva, 107.935 euros muy bien gastados. Por supuesto que parece un dineral, pero es que, en una reinvención a lo grande y sin arroz, de las tradicionales ‘paellas populares’ de campaña, había mil convidados. Y que nadie hable de «populismo». Nuestros mayores se lo merecen todo y, dado que la institución no puede garantizar un trato digno para los que están en las residencias y ha tenido que soportar cual hemorroides en silencio (hasta que se destapó) el vergonzoso ‘secreto’ de que en la de Colisée hay incluso trabajadores ejerciendo como enfermeros sin estar cualificados, al menos ayer demostró su compromiso con ellos llenándoles la panza. No es lo peor que veremos antes de los comicios, la comida no miente. Solo una más de un circo en el que hay barra libre para meter mano al dinero público con fines electoralistas y codazos para salir en la foto, como si los políticos que hoy se atribuyen el mérito de presentar, proyectar o prometer a última hora mucho de lo que tenían que haber resuelto hace años lo estuvieran pagando de su propio bolsillo. Disfruten del ‘edificante’ espectáculo.