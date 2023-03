El feminisme acompanya a la supervivent i assenyala l’agressor

Arran de la notícia de la condemna per violència de gènere a un funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera que es va publicar el passat 10 de març, una de les integrants del xat «feminista» de l’associació Espais Dones Formentera va demanar si alguna persona integrant o com a col·lectiu havien pensat fer algun acte de suport a la dona i d’assenyalament a l’agressor, lectura d’algun manifest, concentració o manifestació per denunciar a l’esfera social aquest atac masclista dins de la corporació formenterera i sobretot, fer un acompanyament i donar suport a la víctima convertida en una supervivent, com s’ha fet des de tots els col·lectius feministes d’altres indrets al crit de «hermana yo si te creo», «si tocan a una: tocan a todas», o de «cap agressió sense resposta.»

La presidenta de l’associació Espai Dones Formentera, va acusar públicament (a qui va fer la proposta) que la intenció de la proposta era separar el grup i crear polèmica, deixant per escrit una clara intenció de no tocar aquest tema ateses les característiques de l’illa. Clarament es desprèn el seu conflicte d’interessos entre la seva presidència a l’associació i la seva vinculació directa amb el partit polític que governa la pitiüsa menor. Un acte d’inacció i negligència, per part de la presidenta de la suposada associació feminista, que pretén encobrir a l’agressor ja condemnat. Sense saber els motius, tot i haver-los demanat en reiterades ocasions, s’expulsa del xat a la integrant que va realitzar la proposta, vulnerant la llibertat d’expressió per defensar la lluita feminista. Està clar que Espai Dones Formentera presidit per Dolores Tamargo, no és un espai segur feminista, ni d’opinió, ni de consens, ni de cures, ni de sororitat. Els interessos individuals s’han superposat als interessos feministes com a col·lectiu. La seva reacció, actitud i comportament davant aquest acte perpetua les violències masclistes. Assenyalem a la víctima i acompanyem a la nostra germana supervivent en nom de la justícia i del feminisme real i efectiu. Anna López Manuel | Advocada