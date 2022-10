Todo sube, los precios, las temperaturas, la contaminación, el nivel del mar y, en consecuencia, también el cabreo. Visto lo cual y para no sentirnos acorralados por tan apocalíptica amenaza climatológica, medioambiental, pandemias y guerras, nos obligamos a mirar hacia otro lado y a disfrutar del mar,el sol, el serial de la tele y una buena paella con los amigos. Porque si nos obsesionamos con lo que nos dicen, nos hunden en la miseria. Hace ya algún tiempo que nos repiten que estas benditas islas están especialmente afectadas por la debacle, por el definitivo armagedón. Ahí está el Informe Anual 2021-2022 del Comité de Expertos para Transición Energética y Cambio Climático, que nos dice que tenemos los días contados, que nuestras islas “están en una grave y arriesgada situación”.

Me pregunto si de verdad tenemos un futuro inmediato comprometido y pintan bastos para las dos próximas generaciones . No sé. Que no hacemos las cosas bien es evidente. Que maltratamos el medio natural es también cierto. Pero que traslademos al mismísimo planeta la fecha de caducidad a la que ya nos hemos acostumbrado en los electrodomésticos -nevera, teléfono móvil y televisor- parece exagerado.

El verdadero problema,

en todo

caso, está en el desgobierno del que ningún país escapa. Desforestaciones masivas en los grandes pulmones del planeta, contaminación ambiental que sigue creciendo, guerras que nos mantienen en tiempos medievales, millones de toneladas de plásticos que ensucian los mares... No nos equivoquemos con amenazas al ciudadano de a pie. En las políticas, en las malas políticas, está el verdadero problema. Es verdad que todo puede suceder si no nos enmendamos, pero es lo que yo digo, siempre nos quedará Dalt Vila si se nos inunda la Marina.