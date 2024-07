Diario de Ibiza recogía días atrás una noticia que no sería de recibo pasar por alto. En los Mediterranean Taste Award, certamen de calidad alimentaria celebrado en Londres, volvían a premiarse en las categorías Gold y Silver seis mieles ibicencas de los obradores Mel de Ca’n Marí, Balàfia, Mel de Ca na Masahueta y Mel de Ca’n Romanins, productos que llevan ya tres años recogiendo premios internacionales que nos confirman su extraordinaria calidad. El hecho me hace pensar en los reconocimientos paralelos que también consiguen nuestros vinos que, como sabemos por los vestigios que no dejan de aflorar en nuestros campos, ya producían los púnicos de manera significativa. Nos sorprende la extensión que hace casi tres mil años tenía el viñedo en Ibiza que ya entonces también exportaba ‘xereques’, los higos secos que Roma consideraba junto a los tunecinos los mejores del Mediterráneo. Me extraña que siendo pura miel, no tengamos una ‘mel de figues’, miel de los higos que devoran y polinizan las avispas y que, una vez maduros y abiertos, -auténticas flores invertidas-, también visitan, golosos y golosas, los pájaros y las abejas.

Pienso en la Ibiza de los años 50 y 60, cuando la isla exportaba, además de sal, nuestras incomparables patatas, la madera de los bosques y los alcoholes que en la fábrica que estaba en la avenida de España se conseguían de las algarrobas que, por cierto, alcanzaba con su dulzor Vara de Rey. Ibiza era entonces capaz de producir excedentes, algo impensable hoy por el abandono de los campos y por el crecimiento de la población, pero el éxito de nuestros productos nos dice que, a pequeña escala y para un mercado-gourmet, tienen salida y pueden resultar rentables. Pequeños productores nos demuestran que hay vida más allá del turismo. Además de nuestra sal, mieles y vinos, tampoco tienen rivales, por dar otro ejemplo, nuestras monumentales sandías. Diría, incluso, que prefiero el sustancioso flaó a la pegajosa ensaimada. Y si me dan a escoger entre una pizza y la ‘coca de pebreres’ que hacen mis amigas -Lina, Fina, Ana y Esperanza, todas con magia en los fogones-, su ‘coca’ se lleva el gato al agua. La conclusión a la que llego es que si nuestra restauración hoy gana puntos, también pueden hacerlo iniciativas agrarias a partir de la excelencia de nuestros productos.