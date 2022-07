Fernando Gómez, concejal de Unidas Podemos, sorprendió a propios y extraños en el último pleno de Sant Antoni con su acérrima defensa de las langostas «sintientes». No soporta Gómez que se las trate «como a cosas» y que no se tengan en cuenta sus sentimientos. En una isla como Ibiza, donde se cometen a diario crustacidios en los restaurantes para satisfacer el apetito de los ricachones, al podemista le queda mucho por hacer. Tengo varias ideas para su campaña ‘¡Liberad a las langostas!’. Imprimir folletos con la foto del animalito a punto de ser engullido bajo el lema ‘Ella nunca lo haría’. Encadenarse a un vivero en un chiringuito de los caros. Servir al crustáceo en un plato que rece: «Tomar langosta puede provocar graves problemas en su bolsillo»... El concejal puede incluso llevar su campaña allende nuestras fronteras y acercarse hasta Menorca, donde presumen de las calderetas, esas orgías de muerte langostil. Me alegro infinito de que en Sant Antoni no haya problemas mayores que el de la entrega como premio de una langosta viva en una prueba deportiva. Ni suciedad, ni dificultad para aparcar, ni pobreza, ni ruido... No, amigos, la prioridad en el pueblo son los crustáceos «sintientes». Al menos para Podemos. Y luego que por qué pierden votos a chorro.