Bloqueo en la rúa de Ibiza

Quiero denunciar los hechos acaecidos este domingo 27 de febrero, a las 12.30 en la avenida España de Ibiza. Como responsable de Departamento de cirugía de la Policlínica del Rosario, me dirigía a la misma para atender a un paciente con un problema urgente, todos los accesos a la Policlínica se hallaban cerrados, por el paso de la Rúa de Carnaval, sin estar prevista ninguna alternativa de libre acceso a la clínica, tanto para el personal de guardia, como para los pacientes, lo cual es inadmisible teniendo en cuenta que somos el centro de referencia para el tratamiento de todos los pacientes de la isla en muchas especialidades.

Al llegar a la rotonda denominada del McDonalds, un coche policial cerraba el acceso, he comunicado al policía presente mi identidad y el motivo del desplazamiento y rápidamente ha comunicado por radio y me ha permitido el paso, hasta una aglomeración de gente, allí otros policías han desplazado la barrera de gente para permitirme seguir y ahí han empezado los problemas, en medio de muchísimo público que solo podía pensar que un coche se había colado, he recibido múltiples insultos, amenazas, patadas a mi coche, personas bloqueándome el paso a las cuales tenía que contar una y otra vez a dónde iba y por qué, una situación muy tensa e inadmisible.

Quiero agradecer a los policías la celeridad con la cual me han permitido el paso, pero dejarme cruzar solo sin acompañamiento, durante más de 700/800 metros de calle repleta de gente, ha sido un error grave, la gente lo único que podía ver era un coche en medio del tumulto. El que los responsables de la organización no hayan previsto una vía de entrada a la Clínica, claramente identificada, ha sido un error inadmisible que podría haber generado un accidente de cualquier tipo.

Quiero denunciar a los responsables reales, por ningunear a un establecimiento que atiende a un elevadísimo numero de personas de la isla y como decía antes con servicios únicos e imprescindibles.

Esta situación que se repite con regularidad y debe acabarse de inmediato, de una vez por todas, es peligrosa para todos, pacientes, acompañantes, médicos, público en medio de las calles, etc.