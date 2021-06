Medi ambient a Santa Eulària, pura ficció

Cada 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, és dia de celebració i reivindicació, però sobretot és dia de conscienciació i crida al compromís de totes aquelles persones que gestionen l’aire, l’aigua i el sòl per garantir el benestar dels residents actuals i futurs d’aquesta Terra de la qual formam part, que no ens pertany i a la qual pertanyem. El corrent europeu, nacional i autonòmic és clar, i als municipis correspon, dins les seves competències, vetlar pel compliment de les lleis i contribuir de manera efectiva a la conservació del medi, del que depèn la salut i la vida de totes i tots.

El municipi de Santa Eulària des Riu és una mostra clara de diversitat i riquesa paisatgística, on trobam gairebé tots els ecosistemes propis de la zona mediterrània, des del pinar fins a la costa rocosa, passant per la platja i els medis rural i urbà, avui dia tots ells amb necessitat d’accions dirigides a la seva preservació i reparació. Que el nostre Ajuntament pretengués festejar dissabte passat el Dia del Medi Ambient resulta com a poc ridícul, o sinó insultant per a la ciutadania, des del moment en què, no només arrossegam i patim en el municipi les conseqüències de nefastes errades del passat, sinó que precisament el que es diu gestió ambiental, no és el que fa l’actual consistori.

Celebració, quan la falta d’un model i un programa de millora ambiental es manifesta en serioses deficiències en infraestructures i equipaments? Quan no existeix una veritable política d’ordenació del territori ni una correcta gestió dels recursos hídrics? Quan continua pendent la millora i el manteniment de la xarxa d’aigua potable perquè arribi adequadament en quantitat i qualitat a totes les zones urbanes del municipi? Quan una empresa privada, amb el beneplàcit de l’actual equip de govern, continua fent negoci amb un bé essencial i se segueixen explotant els aqüífers?

Celebració, quan no es produeixen avenços en un pla estratègic que fomenti l’economia circular i la descarbonització? Quan no es troben punts de recàrrega elèctrica de vehicles, ni es promou la creació d’espais per a vianants, ni es facilita el transport no motoritzat?

Celebració, quan per falta de voluntat política i una pèssima gestió i nul·la previsió, serem el darrer municipi de l’illa en incorporar la recollida domiciliària de la fracció orgànica de residus? El llistat és inacabable.

Moltes són les institucions públiques i privades dignes de celebrar aquest dia, col·lectius que amb la seva lluita i accions constants contribueixen a preservar l’entorn i a inculcar a la societat la importància de la seva cura, i la consciència que no basta amb protegir, sinó que és hora també de reparar. De reconeixement també són dignes totes aquelles persones que a títol individual i amb els seus gestos respectuosos i quotidians, posen el seu gra d’arena en pro del benefici comú. Per a tots ells i elles, felicitats, el medi ambient som tots i la festa del medi ambient és cada dia.

Però vostès, senyores i senyors governants del municipi de Santa Eulària, no són motiu de festa ni de celebració, ni es troben en condició de celebrar res, almenys quant al medi ambient es refereix. La renovació en aquest municipi nostre es fa imprescindible i és urgent: renovar polítiques i gestions, renovar idees i coneixements, capacitats i lideratges. I això només es pot fer canviant les persones.

Rita Planells Ferrer | Regidora del grup municipal PSOE de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu