«¿Para quién soy yo?» es el lema escogido. En una realidad tan individualista como la que estamos viviendo se hace muy difícil descubrir que estamos hechos para los otros y por amor.

Sería todo lo contrario a lo que vivimos cuando hay una campaña electoral por la cercanía de unas elecciones. En cualquier mitin o en cualquier debate se pueden llegar a escuchar tantas barbaridades y tantos insultos que, para nada, favorecen la convivencia pacífica de la ciudadanía.

En una sociedad tan crispada y fragmentada por el dolor ciertas políticas de descrédito y desprestigio solo avivan el enfrentamiento y dificultan la paz social. Todo lo contrario a la tarea de un político y de cualquiera de nosotros.

En esta jornada se nos invita de manera muy especial a descubrir «¿Para quién soy?» A todos, pero recordando de manera muy especial a los políticos que su razón de ser son los otros. Todos invitados a vivir nuestra vocación como un servicio a los demás.

Un día en el que

debemos recordar que en la vida podemos adquirir muchos conocimientos, llegar a ser sabios, llenar las paredes de títulos académicos y honores… Sin embargo, si todo eso no mueve el corazón y nos convierte en seres preparados para tender la mano al que sufre, en personas capaces de escuchar a los que se sienten tristes, afligidos, oprimidos, en hermanos que ponen vendas en las heridas de los demás en vez de hurgar en ellas, en individuos que abren caminos para la verdad, que trabajan y anuncian un mundo mejor, ¿de qué sirve tener todo ese conocimiento, si no está al servicio de los demás, sino te hace más humano y más compasivo? ¿Cuando descubriremos que buscándonos solo a nosotros mismos no encontraremos nuestros «para quien…»?