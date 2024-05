Hacienda somos todos

Estos días, en los que muchos estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacer la declaración de la renta, hemos celebrado el día del trabajador en el primer día de mayo.

Y estos días me venían a la cabeza tantos trabajadores que no podrán hacer la declaración de la renta por que están entre nosotros de manera irregular, están trabajando sin contrato, no tienen ningún tipo de derecho. Ya no solo son explotados muchos de ellos laboralmente hablando, sino que además no contribuyen con su aportación en la declaración de la renta para mejorar la calidad de la enseñanza, de la sanidad… de tantas realidades que necesitan desarrollarse en nuestro país. No es que no quieran, es que no pueden. El sistema legislativo les tiene en un vacío legal. No quiero utilizar la palabra “ilegal”, porque lo que les hace ilegales son leyes que no corresponden a la realidad. No pueden regularizar su situación, pero nuestros empresarios necesitan mano de obra y son contratados.

Por otra parte, tenemos a los empleadores. Muchos de ellos muy honrados que ya les gustaría poder contratarlos legalmente porque no saben cómo conseguir mano de obra. Muchos de ellos se las ven y se las desean para poder regularizar una situación incómoda para ellos y para sus trabajadores. Otros, incívicos, que como saben que están de manera irregular, se aprovechan de la situación y no les pagan lo debido, además de hacerles trabajar de manera infrahumana.

Unos y los otros, delante de Hacienda no existen. No aportan a lo que otros ciudadanos estamos cumpliendo porque creemos que entre todos podemos hacer una sociedad donde, aportando cada uno un poco, consigamos un mucho.

Necesitamos regularizar todas estas situaciones que provocan tanto sufrimiento. A trabajadores y a empresarios. Un problema que conlleva otro gran problema, al que también se ven abocados unos y otros, el problema de la vivienda. Los trabajadores con el miedo constante de perder la habitación o el habitáculo donde están pernoctando, otros sin poder encontrar trabajadores porque no pueden venir desde fuera de la isla porque no encuentran vivienda. Necesitamos soluciones y dejar de mirar hacia otro lado.