¿Te ha dolido alguna vez el alma?

Malestar emocional, insomnio, tristeza, ansiedad… son algunos de los síntomas cada vez más frecuentes que nos llevan a recurrir a fármacos – como los ansiolíticos- para aliviar los síntomas, al no disponer de los 60 euros de media que cuesta acudir a un profesional que nos ayude a analizar las causas. Seguro que les suena lo que escribo por haberlo vivido en primera persona o conocer a alguien que lo haya padecido. A menudo criticamos que la política no aborde los problemas que afectan a las personas. Y muchas veces tienen razón, pero para una vez que ocurre, es una pena que sea para embarrar y denostar la política por la mala práctica de algunos. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada cuando un diputado del PP le espetaba, con desprecio, a Íñigo Errejón: «Vete al médico», cuando defendía que, desde la sanidad pública, se refuerce la atención a la salud mental. «Mandar al médico» a alguien que menciona la precariedad de la salud mental equivaldría a «mandar al súper» a quien señala las llamadas «colas del hambre». No debería ser inusual apoyar propuestas de otros grupos parlamentarios –de hecho, ocurre a menudo- cuando dan cuenta de una realidad, cuando mejoran la calidad de vida de las personas. En eso se basa el ejercicio de la política. Lo que irrita es la mofa y el desprecio. No tardó el diputado en arrepentirse en su cuenta de Twitter, como mandan los cánones de la nueva comunicación política, pero me temo que el arrepentimiento, tras la estocada asestada por el populismo y el espectáculo, no basta para recuperar la cordura política. El incidente, propio de un hooligan en un estadio y no en un parlamento, demuestra, no sólo falta de educación, sino sobre todo una falta de empatía y respeto a la ciudadanía y un desprecio por la salud mental, y ahí es donde quiero ir.