'Entrevista con el vampiro': vuelve el universo gótico de Anne Rice

Casi tres décadas después de la película de Neil Jordan, 'Entrevista con el vampiro', el popular 'best-seller' gótico de Anne Rice, regresa a nuestras pantallas en forma de teleserie, desde mañana jueves, día 12, a través del servicio AMC+. Llegar a una segunda adaptación no ha sido tarea sencilla: antes hubo (o mejor dicho, no hubo) una película de Josh Boone ('Bajo la misma estrella') anunciada en 2014 y una serie desarrollada cuatro años después con Bryan Fuller ('Hannibal') al frente por poco tiempo.

En primavera del 2020, la compañía AMC anunció su adquisición de los derechos de no solo 'Entrevista con el vampiro' y el resto de 'Crónicas vampíricas', sino también una segunda serie de libros de Rice, 'Las brujas de Mayfair', con intención de levantar una franquicia televisiva: el apodado Universo Inmortal. El veterano guionista y productor Rolin Jones ('Weeds', 'Friday night lights') salía de una reunión con AMC por otro tema cuando salió el nombre de Rice. "Me mencionaron de pasada que habían adquirido esos derechos", explica Jones por videollamada. "No habían sacado aquello a colación porque no creyeron que me interesaría. Pero me intrigaba ese mundo y, sobre todo después de repasar los primeros libros, vi todo su potencial. Tampoco hay tanta diferencia entre hacer una serie sobre fútbol americano como 'Friday night lights' o una sobre vampiros. Todo consiste en crear un mundo. De acuerdo, estos chicos chupan sangre y a veces alguno vuela [ríe], pero igualmente has de pensar en sus deseos, en sus necesidades, en cómo hacer interesantes cosas que ya has visto en miles de series. Aunque es bastante insólito hacer algo sobre un viejo hablando con… alguien todavía más viejo".

Reencuentro medio siglo después

En la serie, el periodista de investigación Daniel Molloy (Eric Bogosian; Christian Slater en la película) accede a la invitación del vampiro Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson en el papel antes encarnado por Brad Pitt) de repetir la entrevista que le hizo casi medio siglo antes. Según dice, ahora quiere contar "la historia completa". Daniel ha envejecido y ha sido diagnosticado de Parkinson. Aunque "todavía más viejo", Louis se mantiene radiante como siempre.

El personaje de Louis, sus angustias inmortales, resultan familiares, pero hablamos casi de una nueva creación: ya no es amo blanco de una plantación en el sur prebélico ("no me interesa ese personaje y nadie quiere verlo", dice Jones), sino un negro criollo cuya riqueza proviene de una cadena de burdeles en Storyville, el antiguo barrio rojo de Nueva Orleans. Tras conocer al vampiro Lestat de Lioncourt (Sam Reid; Tom Cruise en la película), da rienda suelta al deseo homosexual que reprimía. Bailey Bass, o sea, Triseya de 'Avatar: El sentido del agua', entra en escena para completar un triángulo conocidamente complicado.

Cena con Anne Rice

Si en el libro, lo gay se leía "solo entre líneas", como recuerda Jones, y en la película era menos que subtexto, aquí esa pulsión amorosa y sexual es el núcleo de todo. La relación entre Louis y Lestat no es tan tóxica como en el libro porque "es complicado hacer una serie desde la perspectiva de un amante plantado sin que el espectador desconecte", afirma el 'showrunner'. "Nadie quiere ver cómo alguien se ríe en la cara del protagonista durante un año".

Jones no llegó a conocer a Rice, fallecida en diciembre de 2021, al principio del rodaje de la serie, pero cree saber cómo habría ido una virtual cena con ella: "Habríamos estado juntos unas cuatro horas. Seguramente, durante tres horas, cincuenta minutos me habría detallado cómo me había cargado su obra. Los otros diez minutos me habría dicho: 'Eso está bien, esto otro también'. Y habría sido una cena adorable".

Opciones de 'crossover'

Ya sea por confianza en la serie o como estrategia de marketing, AMC renovó 'Entrevista con el vampiro' para una segunda temporada antes incluso de lanzar la primera. Y acaba de estrenar en Estados Unidos 'Las brujas de Mayfair' (a España llegará el 23 de febrero), con Alexandra Daddario ('True detective', 'The White Lotus') como una neurocirujana que descubre ser descendiente de una familia singular. Cuando le pregunto sobre el posible entrecruzamiento de ambas series, Jones invita a tener paciencia: "Se supone que en algún punto Rowan [Daddario] debería tener una relación romántica con Lestat. Pero… ¡quién sabe si llegaremos a eso! Creo que debemos alcanzar las cuatro o cinco temporadas, como mínimo, antes de fusionarnos con las brujas".