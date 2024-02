La crítica de Monegal: ¡Parodiadme malditos, y antes llegaré a la Moncloa!

"¡Está usted hecha toda una celebrity! ¡Le han hecho hasta una parodia los de ‘Polònia’!", le decía la periodista Ana Terradillos (‘La mirada crítica, T-5). Y la presidenta de la Comunidad de Madrid exclamaba: "Aquí al menos no me llaman zorra. ¡Tengo a todo mi entorno encantado con este video!". Y la presidenta Ayuso simulaba una gran satisfacción. Hombre, no sé si está contenta o es pura simulación, pero seguro que quien está aplaudiendo con las orejas es su ‘sherpa’ personal, su ‘spin doctor’, mánager y conductor hacia la cumbre Miguel Ángel Rodríguez, para los amigos MAR.

Esta parodia que le han hecho en ‘Polònia’ (TV3) transformándola en "Facha" en lugar de "Zorra", ha corrido por Madrid con un éxito enorme. ¡Ah! La tele hoy se ha convertido en un tambor de resonancia fabulosa: la burla, o el sarcasmo, sobre cualquier criatura entra por sí misma en una dinámica suelta, incontrolable y, en lugar de mantener el efecto de escarnio o befa, se transforma en una promoción con dosis de popularidad enorme. Por eso la presidenta Ayuso ha dicho en la entrevista: "Tengo a todo mi equipo encantado con este vídeo". Efectivamente. No duden de esta certeza. El término ‘facha’, por ejemplo, lanzado contra ella, ha sido un puñal tan usado estos últimos años, tan arrojado en la política, unos contra otros y viceversa –y mucho también en tertulias de la tele– que su definición y esencia se han banalizado y vaciado de contenido completamente. Por eso Ayuso dice en un momento dado, cuando le preguntan por el asalto a Feijóo:"Quita, quita, que yo estoy en mi ‘fachosfera’". Es decir, ser ‘facha’ acaba siendo ‘guay’ porque es un apelativo desactivado por el abuso que se ha hecho de él. No sabría decirles, ahora que lo pienso, si los de ‘El intermedio’ están un poco celosos del éxito de ‘la Ayuso de Polònia’. En este programa de La Sexta llevan años haciéndole con gran virtuosismo y dedicación vistosas parodias a Ayuso cada noche, pero ninguna con tanta repercusión como ésta. Mantengo la hipótesis –y la podría demostrar con ejemplos– que cuanto más te mofas de un político en la tele, más popularidad cosecha. Bien mirado Ayuso, además de presidenta, ahora también es ‘celebrity’ por su facha-éxito. A lo mejor piensa que saltando de parodia de tele en parodia de tele la distancia a la Moncloa se acorta. Puede incluso que tenga razón.