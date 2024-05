Jorge Javier Vázquez escribe semanalmente en la revista 'Lecturas' un blog sobre el que opina (y arremete) de lo divino y lo humano. En su última publicación ha hablado directamente de dos temas: Ana Obregón y la serie 'El caso Asunta'.

"Va a la tele porque necesita meterse periódicamente ese chute catódico que le haga pensar que sigue vigente, pero ha llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Ana Obregón ya es historia de la televisión. Ya fue. Pasó su tiempo", escribe Jorge Javier.

Para el polémico presentador "lo peor que se le puede pedir a Ana Obregón en estos momentos de su vida es que hable", porque cree que "ha pronunciado tantas mentiras que su mente está más preocupada en no contradecirse que en expresarse con libertad". Llega a decir que los pasajes dramáticos de su vida "están tan manoseados, tan tergiversados, tan manipulados, que en ningún momento consiguió transmitir emoción alguna".

"Conozco bien a Ana cuando se pone a la defensiva. Habla, habla y habla sin parar. Se refugia en lugares comunes, en tópicos rancios, en dolores ancestrales y en una mosca que pasaba por allí para aturrullar a los colaboradores, ir haciendo que corra el tiempo para, al final, largarse a casa con el talón en el bolso y planear su vuelta a otro plató para endosarnos un nuevo rollo", escribe Jorge Javier.

La serie de Netflix 'El caso Asunta'

La nueva miniserie de seis episodios que se emite Netflix, 'El caso Asunta', es uno de los últimos éxitos de la plataforma. Producida por Bambú Producciones y desarrollada por el guionista y productor Ramón Campos, sigue la investigación del asesinato de la niña de 12 años de origen chino, Asunta Basterra Porto. La pequeña fue adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra, y su cuerpo apareció sin vida en una pista forestal de Teo (A Coruña).

La ficción se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de la plataforma y las reacciones no se han hecho esperar. El brillante trabajo de los actores se están llevando los aplausos de los espectadores. Candela Peña y Tristán Ulloa han conseguido dar vida a la perfección a Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Desde el momento en el que se dio a conocer el tráiler, las miradas se centraron sobre todo en la actriz catalana y su real interpretación de la protagonista y una vez que la serie se ha estrenado, los elogios hacia ella no han dejado de sucederse. El último ha llegado de la mano de Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha querido dedicarle uno de sus blogs de la revista 'Lecturas' en el que ha desvelado la fascinación por su trabajo.

"Levo varios días enganchado a las entrevistas promocionales que ha hecho Candela Peña para vendernos la serie 'El caso Asunta', en la que da vida a Rosario Porto. Me habré visto unas diez o doce, no miento. Como le dije en un audio, podría hacer una obra de teatro que se llamara 'Yo soy Candela Peña'. Me conozco su vida a la perfección", empezaba escribiendo.

"Si no es la obra de teatro, podría confeccionar su propio Trivial Pursuit. Candela engancha haga lo que hagas. Es una de esas actrices que nace cada muchísimo tiempo en un país. Hemos tenido la suerte de coincidir con ella en el tiempo y en el espacio. Aprovechémosla re. Verla como Rosario Porto es una experiencia casi psicodélica. Sus pasitos al caminar, sus gestos, y ese acento creado gracias a la ayuda de dos lingüistas. Dos. Que es uno de los detalles que ha contado en sus múltiples entrevistas", concluyó.