Laura Matamoros ya es concursante de esta edición de 'Supervivientes' y, antes de saltar del helicóptero, desde el que se mostraba completamente emocionada de volver a vivir esta aventura extrema en Honduras, decidía gritar un 'Makoke a la calle', el grito más viral del momento, haciendo referencia a la ya famosa frase que mencionó Belén Esteban durante la participación de Makoke en Gran Hermano VIP

Aunque los concursantes de 'Supervivientes' ya han vivido sus primeras horas en la isla de Honduras, dos nuevos concursantes llegan para disfrutar de esta experiencia una segunda vez en la que han dejado claro que lo van a dar todo. Después de muchas especulaciones, hemos conocido el nombre de las dos nuevas incorporaciones: Kiko Jiménez y Laura Matamoros.

Sandra Barneda le preguntaba a Laura a quién le quería dedicar este salto del helicóptero, el segundo para ella. Laura dejaba claro que "a sus hijos" y sorprendía al decir algo más: "También se lo voy a dedicar a una persona que sé que está en plató y que se muere de envidia por hacer este salto, ¡Makoke a la calle!".

La respuesta de Makoke fue instantánea: "Me lo he tomado a mal, pero no por mí porque tengo prioridades en mi vida". Al decir esta frase tenía que tomarse un respiro porque no podía continuar hablando y, es que, "no se lo esperaba" por su hija y la relación que comparte con Laura.

"No lo entiendo, últimamente me cruzaba con ella y teníamos conversaciones en maquillaje. Es que no lo entiendo", aseguraba Makoke, que se mostraba muy dolida con este momento que protagonizaba Laura en su llegada a 'Supervivientes'.

El salto de Kiko Jiménez

Minutos antes de saltar desde el helicóptero, Kiko Jiménez no podía evitar las lágrimas al recordar su paso por la isla asegurando que tiene muchas ganas de disfrutar de esta nueva etapa en la que se acordó de su pareja, Sofía Suescun.

Al igual que su compañero, también Laura Matamoros se dejaba llevar por los sentimientos y derramaba algunas lágrimas desde el helicóptero. Asegurando que ha aceptado esta nueva oportunidad por sus hijos, Laura revelaba que ha dejado cartas escritas para sus hijos cada semana y pedía por favor que se las hagan llegar. "Me da mucho miedo lo que voy a echar de menos a mis hijos" reconocía Laura antes de saltar. "Estoy acojonada, vego a pasármelo lo mejor que pueda, tengo mucho miedo de no poder comunciarme con los niños" añadía.