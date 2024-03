Supervivientes ya está aquí y a pesar de que solo han pasado unas horas desde el estreno del esperado reality, los primeros roces no se han hecho esperar. Los primeros nominados y que, por tanto, se verán las caras con la audiencia han sido Ángel Cristo Jr, Lorena Morlote, Aurah Ruiz y Arantxa del Sol y con los 4 en el disparadero empezaba una edición que promete dejar auténticos momentazos.

Precisamente la asturiana Arantxa del Sol era una de las que empezaban con mal pie el concurso no solo por salir nominada sino también por la lesión de la que se quejaba nada más comenzar la aventura. Una rotura fibrilar en el muslo amenaza con complicarle la experiencia a la mujer de Finito de Córdoba, aunque ella promete plantar cara a este inesperado revés.

Los primeros vinieron de la mano de los saltos desde el helicóptero y de un bombazo que Laura Madrueño y Jorge Javier se encargaron de ir cebando a lo largo de la noche. Dos concursantes más se sumarían a la aventura hondureña y sus nombres se desvelarían el próximo domingo. Sin embargo, las especulaciones apuntan a que dos viejos conocidos de Mediaset podrían ser los elegidos para poner rumbo a la isla.

Problema de salud

Nunca es tarde si la dicha es buena, y es que después de 22 ediciones de 'Supervivientes', Arantxa del Sol, que fue una de las presentadoras más famosas de la tele en los años 90, por fin se ha decidido a decir 'sí' a la aventura más dura de la tele, sobre todo tras conocerse la dotación de alimentos con la que contarán los concursantes. Arantxa llegaba a los Cayos Cochinos de lo más ilusionada y con mucha fuerza gracias a la carta que le mandaba su hija, aunque muy nerviosa por el salto del helicóptero. Finalmente se tiró la primera, abriendo así la veda para sus otros 16 compañeros -aunque ahora se han anunciado dos nuevas incorporaciones sorpresa-. Sin embargo, no todo salió a pedir de boca para la comunicadora, y es que un problema físico le ha fastidiado su llegada a Honduras.

Poco después de llegar, Arantxa se quejaba de que le dolía en la zona más alta de la pierna, y sin dar más detalles de cómo pasó, confesó que se había hecho daño en el glúteo en los días previos a comenzar el concurso. Una rotura de fibras que, sin duda, en un programa como este, la sitúa al rebufo de sus compañeros: "Me lo he hecho a los pocos días de venir aquí", confirmaba. Ella, desde luego, va a tratar de demostrar que es una jabata e intentará que no se le note, pero sin duda tendrá que tener cuidado con ese tipo de lesiones, que mal curadas pueden ser muy problemáticas. "Estoy muy orgulloso de ella. Ella es fuerte, se repondrá", le decía a Jorge Javier Vázquez el torero Finito de Córdoba, marido de Arantxa, en plató sin querer darle mayor importancia.