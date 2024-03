En un momento súper especial de su vida, en el que está disfrutando de su familia y de todos sus seres queridos, Cristina Cifuentes tiene más tiempo que nunca para poder hacer planes que antes, cuando estaba metida de lleno en la política, no podía. Este sábado se ha dejado ver en Illescas junto a su marido para ser espectadores de una corrida de toros que tendrá lugar esta misma tarde.

Allí, le hemos preguntado por todo el revuelo que ha protagonizado Genoveva Casanova estas semanas con su reaparición en 'El Desafío' y lo cierto es que nos ha comentado que "no puede estar toda la vida escondida o encerrada, lo ha pasado muy mal, es una persona a la que tengo muchísimo cariño, le mando un beso enorme, ojalá encauce su vida y retome su vida".

Además, la colaboradora de televisión nos desvelaba que aunque se ha mensajeado con ella en alguna ocasión, no lo ha hecho durante este tiempo de encierro porque "las personas cuando pasamos momentos complicados en la vida hay que respetarlo".

Victoria Federica

En cuanto al fichaje de Victoria Federica en el mismo programa que Genoveva, Cifuentes nos explicaba que no es sorprendente puesto que se dedica al mundo mediático: "Es muy mediática y está en los medios, le habrán hecho una buena oferta económica y le habrá interesado" y le desea que "se divierta, que se lo pase bien".

En cuanto al momento vital que vive, Cristina nos desvelaba que está deseando ser abuela: "Mi hija se casó hace un año y todavía no me ha dado la noticia que yo estoy esperando, ojalá me haga abuela, yo la verdad que desde que dejé la política la vida me la planteo de una manera más tranquila, con más tiempo para pasar en familia y disfrutar de las cosas que antes no hacía".

De hecho, ya se imagina como abuela: "Seré una abuela consentidora, o sea cuando tenga nietos voy a dejarles hacer lo que quieran mientras estén conmigo, a los hijos les educan los padres y yo ya eduqué a los mío y cuando llegue el momento a consentirle".

Por último, a pesar de las propuestas que ha recibido, no iría a un reality de supervivencia como ha hecho Carmen Borrego: "a mí ya me ofrecieron, se ha publicado muchas veces, es verdad que hace unos años me ofrecieron ir a Honduras, pero lo rechacé porque creo que cada cual tiene que saber lo que puede o no debe hacer, además yo ya soy una superviviente en todos los sentidos".