Carmen Borrego ha protagonizado un duro enfrentamiento con Rafa Mora en 'Sálvame'. Todo ha ocurrido después de que el programa haya recogido que la colaboradora podría estar pensando en vender una exclusiva sobre la boda de su hijo. Para zanjar rumores, ha querido dejar claro que eso no es cierto: "No voy a vender nada de la boda de mi hijo. Si se vende algo, lo venderá él. Si decide no hacerlo, su madre no va a vender nada".

"Si mi hijo quiere, le viene bien y llega a un acuerdo, se hará. Y yo posaré sin cobrar ni una peseta", explicaba Borrego en 'Sálvame Lemon Tea', confirmando que han recibido ofertas para hacer una exclusiva: "No por ser hijo mi hijo, es el primer nieto de María Teresa Campos que se casa y tiene interés". El momento de la discusión ha llegado cuando Carmen Borrego ha desvelado que Belén Esteban está invitada a la boda. En ese instante, Rafa Mora ha lanzado una pregunta que no le ha hecho ninguna gracia a la hija de María Teresa Campos: "¿Tú ves normal que te inviten a una boda en la que no sabe ni si el novio va a querer casarse?". Carmen Borrego mandando a la mierda a Rafa Mora. FANTASÍA #yoveosalvame pic.twitter.com/TofjUqeuFr — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 8 de marzo de 2022 Borrego, que se encontraba en otra zona del estudio, ha estallado contra el tertuliano: "¡Vete a la mierda, Rafa Mora!". Visiblemente cabreada, se ha plantado frente al extronista para reprocharle su comentario: "¡No te voy a permitir ni media más! ¡Ni media más! ¡Con la boda de mi hijo tú no juegas!". "¿Decir que mi hijo no sabe si se va a casar o no? ¡Ya está bien!", ha añadido mientras daba un golpe sobre la mesa y reiteraba sus palabras: "¡Que te vayas a la mierda!". Rafa Mora intentaba salir del paso argumentando que "no me he explicado bien", pero no ha convencido a Borrego: "¡Tú nunca te explicas bien! Tú solo sabes hacer daño".