En el programa First Dates se ve de todo y en la mayoría de las ocasiones el amor no es el que triunfa. Muchos participantes acuden a ver a Carlos Sobera con unas expectativas tan altas que cuesta que se cumplan. Pero siempre hay excepciones y recientemente se ha vivido una de ellas que ha tenido como protagonistas a dos octogenarios.

El presentador de esta programa de Cuatro recibía con los brazos abiertos a Juanita (81 años) e Ignacio (85 años) y enseguida se pudo apreciar que entre ambos había feeling.

En cuanto se sentaron a cenar a la mesa del restaurante del programa empezaron a echarse piropos. Estaban encantados con la cita.

Juanita busca a un hombre tan activo como ella. A Ignacio le gusta mucho la música y el baile, y le ha contado que estaba en tres grupos de música “toco la guitarra y el acordeón”. Aficiones que a Juanita le han encantado “me veo, me veo y, además, he notado que le gusto”, decía.

Por su parte Ignacio reconocía que en cuanto vio a Juanita le pareció "una muñequita" y se enamoró de ella al momento.

En el reservado, ha comenzado a sonar un bolero y los solteros se han lanzado a la pista de baile muy ilusionados. Han descubierto que compaginaban muy bien al ritmo de la música, han disfrutado, se han reído y se han terminado de conquistar. A ella le ha gustado su educación y él ha tenido claro que tendría otra cita con ella “con los ojos cerrados”.